قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
أستاذ علوم سياسية: الشباب تتصدر المشهد في انتخابات النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ينتظرها جميع الطلاب وأولياء الأمور ويتساءل الجميع عن تفاصيلها وأخبارها

من جانبها قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

  •  تكون مدة اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس بالنسبة للصفين الأول والثاني الابتدائي في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط  - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) ، من 31 ديسمبر 2025 حتى يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026 ، وذلك بعد تعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في هذه المحافظات ليكون أيام 28 و 29 و 30 ديسمبر 2025 بسبب إعادة انتخابات مجلس النواب 
  •  اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس بالصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات تبدأ من من 6 يناير حتى 5 فبراير 2026

اجازة نصف العام لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية أسبوعين فقط

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية هو السبت 24 يناير 2026  ، مؤكدةً أنها ستكون أسبوعين فقط ، حيث تنتهي في المدارس يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

موعد بدء جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

 يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل في جميع المحافظات من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026 ، وذلك التزاما بالخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم 

وأكدت مديريات التربية والتعليم التي أعلنت جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف ، أن امتحان المستوى الرفيع اللغة الأجنبية يعقد بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه الفني المختص

وراعت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عند وضع جدول امتحانات نصف العام 2026 ، عدم  عقد أي امتحانات في أيام الأعياد تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )

تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026

أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن التعليمات شملت التشديد على إحكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل لجان امتحانات نصف العام 2026

وأشارت مديريات التربية والتعليم إلى أنه جاري مراجعة خطة توزيع الملاحظين والمراقبين بما يحقق العدالة والكفاءة في امتحانات نصف العام 2026 ، مؤكدةً على الإهتمام بجاهزية المدارس ومقار لجان امتحانات نصف العام 2026 من حيث النظافة والإضاءة والتهوية والأمن.

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية معوقات قد تعترض سير امتحانات نصف العام 2026 ، و التدخل الفوري لحلها ، مؤكدة على صدور تعليمات مشددة بضرورة منع الغش بكافة صوره وتطبيق القوانين واللوائح بكل حزم بجميع لجان امتحانات نصف العام 2026.

اجازة نصف العام 2026 اجازة نصف العام اجازة نصف العام 2026 المدارس وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: التصوف الصحيح مسلك أصيل منضبط بالكتاب والسنة ويسهم في ترسيخ القيم الروحية

غلاف مجلة دار الإفتاء

مصر الأولى عربيًّا في الدراسات الإسلامية.. ودار الإفتاء الأكثـر تأثيرًّا 2025

نزوح مستمر فى السودان

مرصد الأزهر: نزوح مستمر فى السودان واحتياجات إنسانية تفوق الموارد المتاحة وثلث الأسر النازحة بلا طعام

بالصور

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد