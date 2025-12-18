مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ينتظرها جميع الطلاب وأولياء الأمور ويتساءل الجميع عن تفاصيلها وأخبارها

من جانبها قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

تكون مدة اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس بالنسبة للصفين الأول والثاني الابتدائي في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) ، من 31 ديسمبر 2025 حتى يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026 ، وذلك بعد تعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في هذه المحافظات ليكون أيام 28 و 29 و 30 ديسمبر 2025 بسبب إعادة انتخابات مجلس النواب

اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس بالصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات تبدأ من من 6 يناير حتى 5 فبراير 2026

اجازة نصف العام لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية أسبوعين فقط

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية هو السبت 24 يناير 2026 ، مؤكدةً أنها ستكون أسبوعين فقط ، حيث تنتهي في المدارس يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

موعد بدء جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل في جميع المحافظات من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026 ، وذلك التزاما بالخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم

وأكدت مديريات التربية والتعليم التي أعلنت جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف ، أن امتحان المستوى الرفيع اللغة الأجنبية يعقد بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه الفني المختص

وراعت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عند وضع جدول امتحانات نصف العام 2026 ، عدم عقد أي امتحانات في أيام الأعياد تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )

تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026

أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن التعليمات شملت التشديد على إحكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل لجان امتحانات نصف العام 2026

وأشارت مديريات التربية والتعليم إلى أنه جاري مراجعة خطة توزيع الملاحظين والمراقبين بما يحقق العدالة والكفاءة في امتحانات نصف العام 2026 ، مؤكدةً على الإهتمام بجاهزية المدارس ومقار لجان امتحانات نصف العام 2026 من حيث النظافة والإضاءة والتهوية والأمن.

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية معوقات قد تعترض سير امتحانات نصف العام 2026 ، و التدخل الفوري لحلها ، مؤكدة على صدور تعليمات مشددة بضرورة منع الغش بكافة صوره وتطبيق القوانين واللوائح بكل حزم بجميع لجان امتحانات نصف العام 2026.