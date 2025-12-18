قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعادة بين مرشحين في دائرة دير مواس بالمنيا
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني لتجاوز المرحلة الراهنة
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
وزير الأوقاف يقرر مكافأة عامل مسجد لحصوله على درجة الماجستير

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

قرر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، صرف مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه من الإدارة العامة للبر، للسيد رمضان أحمد بدوي محمدين - عامل مسجد بمديرية أوقاف الأقصر؛ تقديرًا لحصوله على درجة الماجستير في الآداب (قسم الدراسات الإسلامية) عن رسالته في تحقيق ودراسة كتاب "خزانة الروايات في الفروع للقاضي جكن الكجراتي (ت 920هـ) الحنفي الهندي، من أول باب ما يفسد الصلاة حتى باب الجنائز".

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم النماذج المجتهدة من العاملين بالمساجد، وتشجيعهم على استكمال مسيرتهم العلمية والمعرفية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري داخل بيوت الله.

الأوقاف ترفع القيمة الإيجارية

من ناحية أخرى أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة قررت رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، موضحًا أن الفارق بين القيمة الإيجارية التي يدفعها مستأجرو أراضي الأوقاف والقيمة الإيجارية التي يتحملها المزارعون بشكل عام أصبح ضخمًا للغاية ولا يتناسب مع الواقع.

وأوضح أسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية ، أن الوزارة قامت بتشكيل لجان متخصصة لرصد مواقع الخلل والقضاء على الفساد، مشيرًا إلى أن أبرز أوجه هذا الخلل تمثلت في وجود حلقات وسيطة من متربحين غير شرعيين، حيث يقوم بعض الأشخاص باستئجار أراضي الأوقاف بأسعار متدنية للغاية، دون أن يستفيدوا منها بأنفسهم، ثم يعيدون تأجيرها للفلاح أو المزارع النهائي بقيم إيجارية توازي أسعار السوق.

وأضاف أسامة رسلان، أن القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف ظلت لسنوات طويلة زهيدة وغير مناسبة للقيمة الحقيقية لتلك الأراضي، مؤكدًا أن هدف وزارة الأوقاف هو القضاء على الفساد ومنع التربح من أراضي الأوقاف بغير وجه حق من قبل وسطاء غير شرعيين.

وشدد أسامة رسلان، على أن رفع القيم الإيجارية لن يضر المزارعين بأي شكل، موضحًا أن تحديد القيمة الإيجارية سيتم وفقًا لسعر السوق، على أن تكون أقل منه بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وهو ما يمنح المستأجرين من أراضي الأوقاف ميزة إضافية، موضحًا أن التعامل مع وزارة الأوقاف في ما يخص الأراضي المؤجرة يجب أن يكون مباشرًا دون أي وسطاء، لافتًا إلى أن الإيجار بأراضي الأوقاف يتمتع بمزايا إضافية، وأن القيم الإيجارية الجديدة المعلَن عنها مناسبة للمزارعين وتراعي مصالحهم.

وزير الأوقاف مكافأة عامل مسجد درجة الماجستير

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل وفد المنصة اليابانية للبرمجة لتعزيز سبل التعاون في المجالات التعليمية والتكنولوجية

المعاهد الأزهرية تناقش مع المنصة اليابانية للبرمجة التعاون بمجالات التعليم والتكنولوجيا

الحصيبلى التى خلفتها النتخفضات الجوية فى غزة

مرصد الأزهر: وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال جراء المنخفضات الجوية في غزة

رئيس القطاع الديني خلال المحاضرة

الأوقاف: رئيس القطاع الديني محاضرًا في فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

