ثمنه 90 ألف جنيه.. تحذير من تشغيلة مجهولة المصدر لدواء شهير لعلاج سرطان الدم

حذرت هيئة الدواء المصرية، في منشوراً لها حمل عنوان « خطاب توعية » من تشغيلة مقلدة ومجهولة المصدر من دواء شهير لعلاج سرطان الدم .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن التشغيلة المذكورة تحمل رقم « PDS8600» والخاصة بدواء IMBRUVICA CAPSULE 140 MG ، موضحاً إن سبب التنبيه بناء علي طلب الشركة المنتجة .

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، إن سبب التحذير بعد وجود احتمالية عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور طبقًا لإفادة شركة Johnson & Johnson صاحبة المستحضر .

وقالت هيئة الدواء -في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم

الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة .

وأكدت هيئة الدواء المصرية ، أن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري، وضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الانترنت بشكل غير شرعي.

استخدام Imbruvica

كيف يتم استخدام Imbruvica؟ يتوفر إمبروفيكا على شكل كبسولات (140 ملغ) وأقراص (140، 280، 420، و560 ملغ). للمرضى المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية الوشاحية، تبلغ الجرعة 560 ملغ مرة واحدة يوميًا، وللمصابين بسرطان الدم الليمفاوي المزمن أو داء والدنستروم، تبلغ الجرعة المعتادة من إمبروفيكا 420 ملغ مرة واحدة يوميًا.