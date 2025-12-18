موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة

مع اقتراب نهاية العام الجاري، بدأ اهتمام عدد كبير من المواطنين، بالتعرف على موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر، وهل سيحصل الموظفون على هذا اليوم إجازة؟.. إضافة الى عدد أيام العطلات الأسبوعية في معظم شهور السنة، والتي تعد بمثابة راحة للمواطنين، للخروج مع أصدقائهم وعائلاتهم لأماكن التنزه، أو زيارة الأقارب، لذا يزداد البحث عن موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.

موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر

يترقب المواطنون معرفة موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر، والتي بدأ العد التنازلي لحلولها معه نهاية العام الجاري، وإزداد البحث من قبل الكثير من المواطنين الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الإجازات الرسمية 2026.

وستكون أول إجازة في العام الجديد يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يناير المقبل، حيث يحتفل المواطنون ببداية العام الميلادي، إذ بدأ عدد كبير من المواطنين في الاحتفال بمناسبة رأس السنة الميلادية وسط أجواء من الفرحة والسعادة.



موعد نشر قائمة الاجازات الحكومية

اعتاد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، على نشر أجندة العطلات الرسمية 2026، قبل نهاية العام بأيام، وهو ما تم ويمكن التعرف عليها ووذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

ومن المقرر أن يعلن مجلس رئاسة الوزراء، عن الموعد الرسمي لإجازة السنة الميلادية الجديدة 2026 للمواطنين، في ظل اتباع المجلس ترحيل وتبكير الإجازات.



الإجازات الرسمية في مصر 2026

بالنظر إلى قائمة العطلات في العام الجاري، نعرض لكم عدد إجازات 2026 في مصر، للتعرف عليها من قبل المواطنين، والتي جاءت كالتالي:

- يوم 7 يناير - عيد الميلاد المجيد.

- يوم 25 يناير 2026 - ثورة 25 يناير - عيد الشرطة.

- يوم السبت 29 مارس - الأربعاء 2 أبريل - اجازة عيد الفطر المبارك.

- يوم الإثنين 21 أبريل - عيد شم النسيم.

- يوم الخميس 24 أبريل - اجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

- يوم الخميس 1 مايو - اجازة عيد العمال.

- يوم الخميس 5 يونيو - اجازة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- يوم الجمعة 6 يونيو - الإثنين 9 يونيو - اجازة عيد الأضحى المبارك.

- يوم الخميس 26 يونيو - اجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس 3 يوليو - اجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس 24 يوليو - اجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.

- يوم الخميس 4 سبتمبر - اجازة المولد النبوي الشريف.

- يوم الخميس 9 أكتوبر - اجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

هل يوم الأحد المقبل إجازة رسمية في مصر؟

يطرح عدد كبير من الأشخاص سؤال هل يوم الأحد المقبل إجازة رسمية في مصر مع نهاية الأسبوع الجاري؟، خاصة بعد إثارة الجدل غبر مواقع التواصلالاجتماعي.



بالاطلاع على أجندة العطلات الرسمية 2025، لا توجد أي عطلة يوم الأحد المقبل، حيث انتهت إجازات العام الجاري يوم 6 من أكتوبر 2025، فيما حصل المواطنين على إجازة يوم 1 نوفمبر 2025 بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.