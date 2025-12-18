قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
حركة نحالا الاستيطانية: غزة ملك لإسرائيل ولن نسلمها لأية جهة أجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة

الاجازات الرسمية في 2026
الاجازات الرسمية في 2026
خالد يوسف

مع اقتراب نهاية العام الجاري، بدأ اهتمام عدد كبير من المواطنين، بالتعرف على موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر، وهل سيحصل الموظفون على هذا اليوم إجازة؟.. إضافة الى عدد أيام العطلات الأسبوعية في معظم شهور السنة، والتي تعد بمثابة راحة للمواطنين، للخروج مع أصدقائهم وعائلاتهم لأماكن التنزه، أو زيارة الأقارب، لذا يزداد البحث عن موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.

موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر

يترقب المواطنون معرفة موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر، والتي بدأ العد التنازلي لحلولها معه نهاية العام الجاري، وإزداد البحث من قبل الكثير من المواطنين الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الإجازات الرسمية 2026.

وستكون أول إجازة في العام الجديد يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يناير المقبل، حيث يحتفل المواطنون ببداية العام الميلادي، إذ بدأ عدد كبير من المواطنين في الاحتفال بمناسبة رأس السنة الميلادية وسط أجواء من الفرحة والسعادة.
 

موعد نشر قائمة الاجازات الحكومية

اعتاد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، على نشر أجندة العطلات الرسمية 2026، قبل نهاية العام بأيام،  وهو ما تم ويمكن التعرف عليها ووذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

ومن المقرر أن يعلن مجلس رئاسة الوزراء، عن الموعد الرسمي لإجازة السنة الميلادية الجديدة 2026 للمواطنين، في ظل اتباع المجلس ترحيل وتبكير الإجازات.  
 

الإجازات الرسمية في مصر 2026

بالنظر إلى قائمة العطلات في العام الجاري، نعرض لكم عدد إجازات 2026 في مصر، للتعرف عليها من قبل المواطنين، والتي جاءت كالتالي:

- يوم 7 يناير - عيد الميلاد المجيد.

- يوم 25 يناير 2026 - ثورة 25 يناير - عيد الشرطة.

- يوم السبت 29 مارس - الأربعاء 2 أبريل - اجازة عيد الفطر المبارك.

- يوم الإثنين 21 أبريل - عيد شم النسيم.

- يوم الخميس 24 أبريل - اجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

- يوم الخميس 1 مايو - اجازة عيد العمال.

- يوم الخميس 5 يونيو - اجازة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- يوم الجمعة 6 يونيو - الإثنين 9 يونيو - اجازة عيد الأضحى المبارك.

- يوم الخميس 26 يونيو - اجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس 3 يوليو - اجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس 24 يوليو - اجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.

- يوم الخميس 4 سبتمبر - اجازة المولد النبوي الشريف.

- يوم الخميس 9 أكتوبر - اجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

هل يوم الأحد المقبل إجازة رسمية في مصر؟

يطرح عدد كبير من الأشخاص سؤال هل يوم الأحد المقبل إجازة رسمية في مصر مع نهاية الأسبوع الجاري؟، خاصة بعد إثارة الجدل غبر مواقع التواصلالاجتماعي.


بالاطلاع على أجندة العطلات الرسمية 2025، لا توجد أي عطلة يوم الأحد المقبل، حيث انتهت إجازات العام الجاري يوم 6 من أكتوبر 2025، فيما حصل المواطنين على إجازة يوم 1 نوفمبر 2025 بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

إجازة رأس السنة 2026 قائمة العطلات كاملة إجازة رأس السنة أيام العطلات الأسبوعية الاجازات الحكومية عيد شم النسيم اجازة المولد النبوي الشريف عيد القوات المسلحة عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال

إصابة جندي إسرائيلي برصاصة طائشة شمالي قطاع غزة

أقراص مخدرة

الأمن السوري يفكك شبكة للترويج والاتجار بالمواد المخدّرة بمحافظة طرطوس

مندوب فلسطين بالجامعة العربية

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: حماية القطاع الصحي مسئولية قانونية وسياسية

بالصور

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد