قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
تولوكا يفوز على تيجريس ويتوج بالدوري المكسيكي للمرة الثانية على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

أيام قليلة وينتهي عام 2025، ويحل علينا العام الجديد، وبدا الكثير بالتساؤل والبحث عن إجازات 2026 الرسمية ، وموعد أول إجازة رسمية مقبلة في 2026، ومن أكثر التساؤلات على مؤشرات البحث هو : هل رأس السنة إجازة رسمية؟. 

آخر إجازة في 2025

يتبقى أسبوعان فقط على انتهاء العام الجاري 2025، وخلال الـ 15 يوم المتبقية في ديسمبر، فهذا الشهر لا يحمل أية إجازة رسمية تماماً، وبذلك تكون انتهت الإجازات الرسمية 2025 وكان آخرها إجازة 6 أكتوبر، وبعدها إجازة افتتاح المتحف المصري وكانت إجازة استثنائية . 

هل رأس السنة إجازة رسمية؟ 

ويقترب موعد رأس السنة الميلادية، والذي يفصلنا عنه 15 يوماً على العام الجديد 2026، وبحسب أجندة مجلس الوزارء كل عام، فتعتبر رأس السنة الميلادية إجازة رسمية وتكون يوم 1 يناير من كل عام.

أجمل رسائل التهنئة والمعايدة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2026 - الأسبوع
اجازة رأس السنة

أول إجازة في العام الجديد 2026

بحسب الجدول الرسمي، تبدأ إجازات عام 2026 في مصر يوم الخميس 1 يناير 2026، بإجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية، وهي أول عطلة يحصل عليها الموظفون والطلاب في بداية العام.

 

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2026

ويصادف موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2026 يوم الخميس 1 يناير 2026، ويعتبر هذا اليوم إجازة رسمية في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.

أجمل رسائل التهنئة والمعايدة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2026 - الأسبوع
اجازات 2026

جدول العطلات الرسمية 2026 كاملة


يناير 2026

الخميس 1 يناير: رأس السنة الميلادية.

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد الشرقي.

الاثنين 19 يناير: عيد الغطاس.

الخميس 29 يناير: العيد القومي للثورة والشرطة.

فبراير - لا توجد إجازات رسميّة 

 

مارس 2026

الخميس 19 مارس: وقفة عيد الفطر المبارك.

السبت 20 – الأحد 22 مارس: إجازة عيد الفطر.

أبريل 2026

الأحد 5 أبريل: أحد الشعانين.

الخميس 9 – الاثنين 13 أبريل: الأسبوع المقدس.

الاثنين 13 أبريل: شم النسيم.


مايو 2026

السبت 25 مايو: عيد تحرير سيناء.

الجمعة 1 مايو: عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى.

السبت 30 مايو: إجازة عيد الأضحى.

يونيو – يوليو 2026

الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الخميس 2 يوليو: عيد ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

أغسطس – أكتوبر 2026

الثلاثاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

اجازة رسمية اجازات رسمية 2026 اول اجازة رسمية مقبلة اجازات 2026 الرسمية رأس السنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

ترشيحاتنا

رأس السنة

خطوات ذكية لترتيب المنزل دون مجهود قبل رأس السنة

البانية

تحذير.. انتبهي للفراخ البيضاء والبانيه قبل الشراء

مؤتمر صحفى

مبادرة وطنية لتعزيز الوعي الصحي لدى الحوامل.. تفاصيل

بالصور

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

الشرقية تختتم استعداداتها لانطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

المقار الانتخابية
المقار الانتخابية
المقار الانتخابية

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد