رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

أيام قليلة وينتهي عام 2025، ويحل علينا العام الجديد، وبدا الكثير بالتساؤل والبحث عن إجازات 2026 الرسمية ، وموعد أول إجازة رسمية مقبلة في 2026، ومن أكثر التساؤلات على مؤشرات البحث هو : هل رأس السنة إجازة رسمية؟.

آخر إجازة في 2025

يتبقى أسبوعان فقط على انتهاء العام الجاري 2025، وخلال الـ 15 يوم المتبقية في ديسمبر، فهذا الشهر لا يحمل أية إجازة رسمية تماماً، وبذلك تكون انتهت الإجازات الرسمية 2025 وكان آخرها إجازة 6 أكتوبر، وبعدها إجازة افتتاح المتحف المصري وكانت إجازة استثنائية .

هل رأس السنة إجازة رسمية؟

ويقترب موعد رأس السنة الميلادية، والذي يفصلنا عنه 15 يوماً على العام الجديد 2026، وبحسب أجندة مجلس الوزارء كل عام، فتعتبر رأس السنة الميلادية إجازة رسمية وتكون يوم 1 يناير من كل عام.

اجازة رأس السنة

أول إجازة في العام الجديد 2026

بحسب الجدول الرسمي، تبدأ إجازات عام 2026 في مصر يوم الخميس 1 يناير 2026، بإجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية، وهي أول عطلة يحصل عليها الموظفون والطلاب في بداية العام.

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2026

ويصادف موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2026 يوم الخميس 1 يناير 2026، ويعتبر هذا اليوم إجازة رسمية في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.

اجازات 2026

جدول العطلات الرسمية 2026 كاملة



يناير 2026

الخميس 1 يناير: رأس السنة الميلادية.

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد الشرقي.

الاثنين 19 يناير: عيد الغطاس.

الخميس 29 يناير: العيد القومي للثورة والشرطة.

فبراير - لا توجد إجازات رسميّة

مارس 2026

الخميس 19 مارس: وقفة عيد الفطر المبارك.

السبت 20 – الأحد 22 مارس: إجازة عيد الفطر.

أبريل 2026

الأحد 5 أبريل: أحد الشعانين.

الخميس 9 – الاثنين 13 أبريل: الأسبوع المقدس.

الاثنين 13 أبريل: شم النسيم.



مايو 2026

السبت 25 مايو: عيد تحرير سيناء.

الجمعة 1 مايو: عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى.

السبت 30 مايو: إجازة عيد الأضحى.

يونيو – يوليو 2026

الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الخميس 2 يوليو: عيد ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

أغسطس – أكتوبر 2026

الثلاثاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.