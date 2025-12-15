منح العلامة الخضراء لمصنعي المخلفات الصلبة والبلاستيك

فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ترأس ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الإجتماع الأول للجنة العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية ومواد التعبئة، وذلك لمناقشة آليات تطبيق نظام العلامة الخضراء على المستوى الوطني، بالتعاون مع وزارة الصناعة، وقد شارك فى الإجتماع الدكتورة نرمين أبو العطا مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، المهندسة شيرين علي من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، والمهندسة يسرا عبد العزيز رئيس وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، والمهندس ياسر نبيل مستشار جهاز المخلفات، والدكتور محمد شريف خبير استشاري بإحد شركات الإستشارات.

يأتي ذلك في إطار قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون من خلال المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP)، الممول بشكل مشترك من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بإعداد الإرشادات الفنية لنظام العلامة الخضراء و نظام التسجيل الإلكتروني المتكامل للمنتجين على منظومة معلومات إدارة المخلفات (WIMS).

وقد ناقش الاجتماع الخطوات التنسيقية لسبل تنفيذ نظام منح العلامة الخضراء بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة، متضمنة هيئة التنمية الصناعية (IDA)، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS).

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، أن هذا الاجتماع يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة، وتشجيع إعادة التدوير، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري في مصر، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 أوضحت أن العلامة الخضراء هى شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء، ويتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن.

وأضاف أ.ياسر عبدالله، أن شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة، ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجياً.

ومن جانبها أعربت الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، أن ما يتم مناقشته اليوم يتزامن مع الخطوات التى تتخذها الدولة لتعديل حدود الكربون، بالتعاون مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية وممثلي القطاع الخاص من المعنيين بتطبيق الآلية، للتعامل مع التداعيات المترتبة علي تطبيق آليه تعديل حدود الكربون (CBAM)، والتي أعلن الاتحاد الأوروبي عن دخولها حيز النفاذ بدءاً من يناير 2026، وما تفرضه من متطلبات جديدة من القطاع الخاص من مصنعين ومصدرين قد يمتد تأثيرها على الكثير من الشركات المصرية في القطاعات المختلفة، معربة عن أملها فى تأهيل المصانع لخفض الانبعاثات وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.

هذا وكانت وزارة البيئة قد أطلقت فى نوفمبر ٢٠٢٤ مشروع تطوير الارشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)، التى تستهدف اتاحة توجيهات لمصنعى البلاستيك المهتمين بالإستدامة و تشجيع إعادة التدوير وتقليل التأثير البيئى لتراكم المخلفات البلاستيكية، وتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير للعمل على حماية البيئة، والتزام منتجات Green Label البلاستيكية بالمواصفات القياسية المصرية المدرجة فى الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، إضافة إلى استيفاء هذه المنتجات الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التى حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن، بالاضافة إلى مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه، كما يهدف الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجياً إلى الإمتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء.

والجدير بالذكر، أنه من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات قد تم الانتهاء من إعداد الدليل الارشادى لجميع أنواع التعبئة والتغليف فى نوفمبر ٢٠٢٥ ، وجارى التنسيق وفقا للجدول الزمنى لتنفيذ نظام العلامة الخضراء .