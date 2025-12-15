أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025

سعر البنزين والسولار .. تشهد أسعار الوقود في مصر اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ داخل جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وهو ما يحظى باهتمام واسع من جانب المواطنين وأصحاب السيارات وقطاعات النقل المختلفة، في ظل المتابعة اليومية لتحركات أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي وتأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة والنقل والإنتاج.

هذا الاستقرار تؤيده البيانات الرسميّة المعلنة من الجهات المختصة، من دون تسجيل أي زيادات أو تخفيضات جديدة حتى الآن.

أسعار السولار اليوم في محطات الوقود

سجل سعر السولار اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 ثباتا واضحا داخل محطات الوقود، حيث بلغ سعر لتر السولار 17.50 جنيه، بينما وصل سعر 20 لترًا من السولار إلى 350 جنيها، وسجل سعر 30 لترا نحو 525 جنيها، وبلغ سعر 40 لترا حوالي 700 جنيه، فيما وصل سعر 50 لترا إلى 875 جنيها، وسجل سعر 60 لترًا من السولار 1.050 جنيه، ويعد هذا الاستقرار عاملا مهما لقطاع النقل الثقيل والمواصلات العامة التي تعتمد بشكل أساسي على السولار في تشغيلها.

أسعار البنزين اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025

واصلت أسعار البنزين اليوم استقرارها من دون أي تغيير جديد، وجاء سعر بنزين 95 مسجلًا 21 جنيهًا للتر الواحد، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا للتر، وسجل سعر بنزين 80 نحو 17.75 جنيه للتر الواحد، ويعكس هذا الثبات حالة من الهدوء النسبي في سوق الوقود المحلي مع استمرار الترقب لأي قرارات رسمية مستقبلية قد تؤثر على الأسعار .

تحركات أسعار الوقود وتأثيرها على المواطنين

تحظى أسعار البنزين والسولار بمتابعة دقيقة من المواطنين نظرًا إلى تأثيرها المباشر على تكاليف التنقل اليومية وأسعار السلع والخدمات، إذ ينعكس أي تغيير في أسعار الوقود على أجور المواصلات العامة والخاصة، إضافةً إلى تكاليف نقل البضائع والمنتجات الغذائية.

ويأتي الاستقرار الحالي ليمنح المواطنين قدرًا من الاطمئنان المؤقت بشأن المصروفات اليوميّة المرتبطة بالطاقة والوقود.

أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر

استقرت أسعار أنابيب الغاز اليوم الاثنين وفقا للبيانات المعلنة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث سجلت الأسطوانة المنزلية سعر 225 جنيها، بينما وصل سعر الأسطوانة التجارية إلى 450 جنيها، وسجل غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، في حين بلغ سعر غاز الصب المستخدم في الصناعات 16.000 جنيه للطن، ويعد ثبات أسعار الغاز عاملًا أساسيًا لاستقرار عدد كبير من الأنشطة الصناعية والتجارية.

أهمية استقرار أسعار الغاز للقطاعات الإنتاجية

يمثل الغاز المستخدم في الصناعات وقمائن الطوب أحد المدخلات الرئيسية في العملية الإنتاجية، ويؤدي استقرار أسعاره إلى الحفاظ على توازن تكاليف الإنتاج وعدم تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية، كما يساهم في دعم استمرارية المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل مباشر على مصادر الطاقة المختلفة.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات

استقرت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفقًا لنظام الشرائح المعمول به، حيث بلغ سعر الشريحة الأولى من 0 إلى 30 م³ نحو 4 جنيهات، وسجل سعر الشريحة الثانية من 31 إلى 60 م³ نحو 5 جنيهات، بينما وصل سعر الشريحة الثالثة التي تزيد على 60 م³ إلى 7 جنيهات، ويشمل هذا النظام أيضًا أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات، وهو ما يشجع شريحة من المواطنين على الاعتماد على الغاز كبديل اقتصادي للوقود التقليدي.

توقعات السوق ومتابعة القرارات الرسمية

يترقب الشارع المصري أي مستجدات رسمية تتعلق بأسعار الوقود خلال الفترة الآتية، خاصة مع ارتباطها بأسعار الطاقة العالمية وتكاليف الاستيراد والإنتاج، ويؤكد خبراء الطاقة أن الاستقرار الحالي يمنح السوق قدرًا من التوازن، إلا أن المتابعة المستمرة تبقى ضرورية في ظل المتغيرات الاقتصادية المختلفة، ويظل المواطن في انتظار أي إعلان رسمي جديد يخص أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي خلال الأيام المقبلة.