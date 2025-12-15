قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن منع استخدام أشعة الليزر بكل أنواعها في الملاعب خلال كأس أمم أفريقيا في المغرب.

و كتب إبراهيم عبد الجواد  عبر فيسبوك:رسميًا.. منع استخدام أشعة الليزر بكل أنواعها في الملاعب خلال كأس أمم أفريقيا في المغرب!

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائى كأس العرب على حساب الإمارات بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد خليفة الدولى، فى الدور نصف النهائى ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وأفتتح منتخب المغرب التهديف فى الدقيقة 28، بعد عرضية أكثر من رائعة من الناحية اليسري تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز كريم البركاوي على أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك الإمارات.

وأضاف منتخب المغرب الثاني في الدقيقة 83، بعد تمريرة من عبد الرزاق حمد الله وصلت إلى أشرف مهديوي المتمركز على حافة منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى.

وجاء هدف منتخب المغرب الثلاث فى الدقيقة 91، عن طريق عبد الرزاق حمد الله.

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
