الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو وديانج أمام الترجي في ظوري أبطال أفريقيا

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حالة الثنائي أليو ديانج وأحمد سيد زيزو، بعد إصابتهما أمام الترجي.

الاهلي والترجي

وقال أحمد جاب الله إن ديانج يعاني من كدمة في اليد، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الترجي.

أما أحمد سيد زيزو فيعاني من كدمة قوية في الكاحل، وسيخضع هو وديانج لفحص طبي، عقب العودة إلى القاهرة للإطمئنان على حالتهما.

وسقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. .