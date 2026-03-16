الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عاصفة تحكيمية بعد موقعة رادس .. خبراء ونجوم الكرة ينتقدون قرارات عيسى سي في مباراة الأهلي والترجي.. ماذا قالوا ؟

الحكم عيسى سي
الحكم عيسى سي

أثارت القرارات التحكيمية في مباراة الأهلي والترجي التونسي التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الكروية المصرية بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق التونسي سجل منها هدف الفوز الوحيد في اللقاء.

ومع نهاية المباراة التي انتهت بخسارة الأهلي بهدف دون رد تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى الحكم السنغالي عيسى سي حيث اعتبر عدد من المحللين ونجوم الكرة السابقين أن بعض قراراته أثرت بشكل مباشر على مجريات المباراة ونتيجتها.

خبير تحكيمي: ركلة الجزاء غير صحيحة

من جانبه أكد المحلل التحكيمي محمود البنا أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد محمد هاني بدعوى لمسة اليد لم تكن صحيحة من الناحية القانونية.

وأوضح البنا أن الإعادات التلفزيونية أظهرت أن الكرة جاءت عرضية داخل منطقة الجزاء وأن محمد هاني كان في حالة ارتقاء طبيعي لمنافسة أحد لاعبي الترجي على الكرة وهو ما يجعل حركة الذراعين أمرا طبيعيا في مثل هذه الحالات.

وأضاف أن الكرة اصطدمت بمنطقة أسفل الإبط وهي منطقة لا يعاقب عليها القانون وفقا لتعديلات قوانين كرة القدم الحديثة الخاصة بلمسات اليد.

وأشار البنا إلى أن وضعية يد اللاعب كانت طبيعية أثناء القفز وأن اللمسة لم تكن متعمدة كما أنها لم تكن في وضع يشكل خطورة مباشرة على المرمى وهو ما يجعل قرار احتساب ركلة الجزاء غير دقيق.

كما انتقد البنا تدخل تقنية الفيديو في هذه الحالة موضحا أن القانون لا يسمح باحتساب ركلة جزاء في مثل هذه اللقطات وهو ما يجعل قرار الحكم بعد مراجعة الفار محل جدل كبير.

وائل جمعة: اللقطة تحتمل الجدل

أما نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة فقد أشار إلى أن لقطة ركلة الجزاء تبقى محل نقاش موضحا أن محمد هاني كان رافعا يده أثناء الارتقاء وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات مختلفة للحالة.

وأضاف جمعة أن الحديث عن العدالة التحكيمية يفرض أيضا النظر إلى لقطة أخرى في الشوط الأول عندما تعرض المغربي أشرف بن شرقي لشد داخل منطقة الجزاء وهي اللقطة التي كان من الممكن أن تحتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وأكد أن الحكم اتخذ بعض القرارات الغريبة خلال المباراة مشيرا إلى أنه لو كان قد لجأ إلى تقنية الفيديو في بعض اللقطات كان من الممكن أيضا مراجعة لقطة بن شرقي التي ربما كانت ستغير مجريات اللقاء.

أسامة حسني: الأهلي تعرض لظلم تحكيمي

بدوره هاجم نجم الأهلي السابق أسامة حسني أداء الحكم بشدة مؤكدا أن المباراة شهدت عدة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.

وأشار حسني إلى أن الأهلي تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال المباراة موضحا أن لقطة تدخل مدافع الترجي على أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء في الشوط الأول كانت تستحق احتساب ركلة جزاء.

كما انتقد قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح الترجي في الشوط الثاني مشددا على أن الكرة التي اصطدمت بيد محمد هاني كانت في وضع طبيعي ولا تستوجب احتساب مخالفة.

وأضاف أن حكم الفيديو المساعد أعاد اللقطة أكثر من مرة قبل اتخاذ القرار النهائي وهو ما أثار المزيد من الجدل حول صحة القرار.

ولم يخف حسني استياءه أيضا من تصرف الحكم بعد نهاية المباراة مشيرا إلى أنه أشهر البطاقة الحمراء مهددا أي لاعب يقترب منه وهو ما اعتبره انعكاسا لحالة التوتر التي صاحبت اللقاء.

أحمد موسى يهاجم التحكيم الأفريقي

من جانبه شن الإعلامي أحمد موسى هجوما حادا على الحكم بعد المباراة معبرا عن استيائه من مستوى التحكيم في اللقاء.

وكتب موسى عبر حسابه على منصة "إكس" أنه شعر خلال المباراة بأن الحكم يشبه في أدائه الحكم الشهير بكاري جاساما منتقدا ما وصفه بعدم العدالة في إدارة اللقاء.

وأضاف أن التحكيم الأفريقي يعاني من تراجع واضح معتبرا أن مثل هذه القرارات تثير الكثير من علامات الاستفهام في المباريات الكبرى.

شوبير: تحكيم ولا أسوأ

كما انتقد الإعلامي أحمد شوبير الأداء التحكيمي خلال المباراة معبرا عن استيائه مما حدث داخل الملعب.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع فيسبوك أن التحكيم كان سيئا للغاية منذ بداية المباراة مشيرا في الوقت ذاته إلى ثقته في قدرة الأهلي على التعويض خلال مباراة العودة في القاهرة.

انتقادات مزدوجة من أمير هشام

بدوره أشار الإعلامي الرياضي أمير هشام إلى أن الأهلي كان قادرا على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة لولا بعض العوامل التي أثرت على سير اللقاء.

وأوضح أن قرارات الجهاز الفني إلى جانب الأداء التحكيمي لعبت دورا في النتيجة التي انتهت إليها المباراة منتقدا التغييرات التي أجراها المدرب خلال اللقاء.

الأهلي مباراة الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا ملعب حمادي العقربي برادس الحكم السنغالي عيسى سي

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

خلاف قبل الجريمة.. تفاصيل التحقيق مع زوج دعاء المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة
الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة
الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

