قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أرقام قياسية سلبية للأهلي في الموسم الحالي غير مسبوقة في تاريخه

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام قياسية سلبية للأهلي في الموسم الحالي.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أرقام قياسية سلبية للأهلي في الموسم الحالي ، غير مسبوقة في تاريخ النادي منذ تأسيسه في عام 1907

خاض 41 مباراة

فاز في 19 مباراة فقط (46 %)

تعادل 13 مباراة (32 %)

خسر 9 مباريات (22 %)

دخل مرماه 41 هدفا بالتمام والكمال في 41 مباراة بمعدل هدف في المباراة الواحدة !!

حصد 70 نقطة من اجمالي 123 نقطة متاحة بنسبة 57 % فقط من النقاط المتاحة

كلين شيت 14 مباراة فقط بنسبة (34 %)

اهتزت شباكه في 27 مباراة بنسبة (66 %)

المركز الرابع والأخير في مجموعته في كأس العالم للأندية بدون أي فوز

المركز الثالث في جدول الدوري مع نهاية الدور الأول

الخروج من دور الـ32 في كأس مصر أمام فريق درجة ثانية المصرية للاتصالات

المركز السادس وقبل الأخير في مجموعته في كأس الرابطة

حقق انتصاران فقط و4 تعادلات وهزيمة منذ بداية دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا".

وتلقى النادي الأهلي ضربة موجعة في مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر خارج أرضه أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

الخسارة لم تكن مجرد نتيجة سلبية للمارد الأحمر قبل لقاء الإياب المنتظر في القاهرة بل حملت في طياتها عدة مؤشرات فنية وإحصائية تثير القلق داخل أروقة القلعة الحمراء خاصة في ظل تراجع الفاعلية الهجومية وظهور بعض الثغرات الدفاعية التي لم تكن معتادة على الفريق في السنوات الأخيرة.

وبات الأهلي مطالبا برد قوي في لقاء العودة المقرر إقامته الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي إذ يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بينما سيقوده الفوز بهدف واحد فقط إلى سيناريو أكثر تعقيدا قد يمتد إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

