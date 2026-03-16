أمير هشام: مدرب الأهلي ضعيف

علق الإعلامي أمير هشام على سوء إدارة مدرب الأهلي، مباراة أمس أمام الترجي التونسي.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الأهلي كان يقدر يخرج بنتيجة إيجابية لولا مدربه الضعيف بتغيراته العجيبة، وحكم سيء السمعة.

تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة في مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر خارج أرضه أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

الخسارة لم تكن مجرد نتيجة سلبية للمارد الأحمر قبل لقاء الإياب المنتظر في القاهرة بل حملت في طياتها عدة مؤشرات فنية وإحصائية تثير القلق داخل أروقة القلعة الحمراء خاصة في ظل تراجع الفاعلية الهجومية وظهور بعض الثغرات الدفاعية التي لم تكن معتادة على الفريق في السنوات الأخيرة.

وبات الأهلي مطالبا برد قوي في لقاء العودة المقرر إقامته الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي إذ يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بينما سيقوده الفوز بهدف واحد فقط إلى سيناريو أكثر تعقيدا قد يمتد إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح.