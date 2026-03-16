محمد العدل يهاجم جماهير الأهلي بعد أزمة مباراة الجيش الملكي

انتقد المنتج محمد العدل تصرف بعض جماهير الأهلي خلال مباراة الفريق أمام الجيش الملكي، مؤكداً أنهم تسببوا في معاقبة الفريق باللعب دون حضور جماهيري في اللقاء المقبل أمام الترجي التونسي.



وكتب العدل عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»:"أحمّل كل واحد من جمهور الأهلي ألقى بزجاجة يوم مباراة الجيش الملكي مسؤولية أننا سنلعب المباراة القادمة بلا جماهير.. ماذا استفدتم سوى الإضرار بالفريق.

تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة في مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر خارج أرضه أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

الخسارة لم تكن مجرد نتيجة سلبية للمارد الأحمر قبل لقاء الإياب المنتظر في القاهرة بل حملت في طياتها عدة مؤشرات فنية وإحصائية تثير القلق داخل أروقة القلعة الحمراء خاصة في ظل تراجع الفاعلية الهجومية وظهور بعض الثغرات الدفاعية التي لم تكن معتادة على الفريق في السنوات الأخيرة.