أليجري يعترف: علينا إعادة ترتيب أوراقنا بعد خسارة لاتسيو

أبدى المدرب ماسيميليانو أليجري استياءه من خسارة فريقه إيه سي ميلان أمام لاتسيو، مؤكدًا ضرورة إعادة تقييم موقف الفريق في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وتلقى ميلان هزيمة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملعب الأولمبي في روما، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جوستاف إيساكسن في الدقيقة 26.

وجاءت هذه النتيجة لتزيد من تعقيد موقف ميلان في جدول الترتيب، خاصة بعدما اكتفى فريق إنتر ميلان بالتعادل 1-1 أمام أتالانتا في الجولة نفسها، وهي نتيجة لم ينجح ميلان في استغلالها لتقليص الفارق مع المتصدر.

وفي تصريحات لشبكة DAZN، أكد أليجري أن الحديث عن المنافسة على لقب الدوري بعد الفوز على إنتر كان مبالغًا فيه، مشددًا على ضرورة التعامل بواقعية مع وضع الفريق الحالي.

وأوضح المدرب الإيطالي أن الهدف الأساسي لميلان خلال المرحلة المقبلة يتمثل في ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، محذرًا من أن عدم تحقيق هذا الهدف قد يؤثر سلبًا على العمل الذي قام به الفريق خلال الأشهر الماضية.

وأشار أليجري إلى أن المباراة أمام لاتسيو لم تكن سهلة، خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير، موضحًا أن فريقه واجه صعوبات في الشوط الأول قبل أن يحاول العودة في الشوط الثاني دون أن ينجح في تسجيل هدف التعادل.