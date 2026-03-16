رياضة

3 أرقام سلبية للأهلي بعد السقوط أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

عبدالله هشام

سقط النادي الأهلي في فخ الخسارة أمام منافسه الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب حماد العقربي برادس ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وواصل الأهلي سلسلة الأرقام السلبية التي سقط فيها على مدار الموسم الحالي خصوصا مع توروب المدير الفني حيث ودع بطولة كأس مصر وبطولة كأس عاصمة مصر وابتعد عن صدارة جدول الترتيب.

غياب عن الانتصارات 

واستمر الأهلي في الابتعاد عن الانتصارات للمرة الرابعة على التوالي بدوري أبطال أفريقيا حيث كان أخر انتصاراته في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسقط الأهلي في تعادل أمام يانج أفريكانز بنتيجة 1-1 وبعدها تعادل سلبي مع شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي في دور المجموعات.

صيام تهديفي

ويستمر صيام الأهلي عن الأهداف إلى300 دقيقة حيث كان أخر هدف للأهلي أمام يانج أفريكانز في الدقيقة 60 بالجولة الرابعة من دور المجموعات

ودخل الأهلي بعد هدف أليو ديانج في التعادل السلبي لمباراتين بجانب فشل التسجيل في مباراة الترجي التونسي

كسر عقدة الترجي

نجح الترجي في كسر العقدة أمام الأهلي حيث فشل خلال 6 مباريات في تسجيل أي هدف منذ تسديدة أنيس البدري في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا لعام 2018

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.

