رئيس الوزراء يشهد افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي

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شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم / الاثنين / ، افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، الذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الافتتاح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة .

وتنعقد هذه النسخة تحت شعار "الابتكار والاستقلال ..تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية" ، وذلك لتجسيد رؤية طموحة نحو بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وتعزيز الاكتفاء الذاتي وتوسيع فرص الوصول العادل للرعاية الصحية والمنتجات الطبية .