ناقد: ضربة جزاء الترجي أمام الأهلي مشكوك في صحتها

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد أن خسارة النادي الأهلي أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة الذهاب بدوري أبطال أفريقيا جاءت في ظل جدل تحكيمي كبير.

وأشار إلى أن ضربة الجزاء التي سجل منها الفريق التونسي هدف اللقاء كانت «مشكوكًا في صحتها بنسبة كبيرة»، وأن التحكيم لم يكن على مستوى المباراة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الأهلي قدم أداء جيدًا خلال المباراة، خاصة في الشوط الأول، لكنه لم ينجح في ترجمة الفرص التي أتيحت له إلى أهداف، موضحًا أن الترجي لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى الأهلي طوال اللقاء باستثناء ركلة الجزاء التي حسمت النتيجة.

وأضاف أن هناك العديد من القرارات التحكيمية التي أثارت علامات استفهام، من بينها عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي في إحدى الكرات التي تعرض لها اللاعب تريزيجيه، لافتًا إلى أن إدارة النادي قد تتجه لإصدار بيان رسمي أو تقديم شكوى بشأن التحكيم.

