بعد هزيمة الترجي.. محمد العدل: لا تنتقدوا الأهلي الآن

دعم المنتج محمد العدل مجلس إدارة الأهلي والجهاز الفني بعد الخسارة أمام الترجي التونس في دوري أبطال أفريقيا

وكتب العدل من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" انا متأكد انكم بتفهموا كورة احسن من أى حد..فمش لازم تثبتوها لنا.. وتنتقدوا الفريق والمدرب والخطيب دلوقت . .

ممكن نأجل ده لبعد ماتشات الدورى اذا كنتوا فعلا أهلاوية

كفاية علينا جمهور المنافس سيبوه يهد فينا لوحده مش لازم تساعدوه.



تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة في مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر خارج أرضه أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

الخسارة لم تكن مجرد نتيجة سلبية للمارد الأحمر قبل لقاء الإياب المنتظر في القاهرة بل حملت في طياتها عدة مؤشرات فنية وإحصائية تثير القلق داخل أروقة القلعة الحمراء خاصة في ظل تراجع الفاعلية الهجومية وظهور بعض الثغرات الدفاعية التي لم تكن معتادة على الفريق في السنوات الأخيرة.