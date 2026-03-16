فرج عامر يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد السقوط أمام الترجي

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على خسارة النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك:"هزيمة الأهلي ليس السبب الرئيسي فيها المدير الفني، ولكن المستوى الفني للعديد من لاعبي الأهلي دون المستوى الذي يليق بالنادي. الترجي لم يهزم الأهلي منذ 13 سنة، ومهما كان الحكم سيئًا فهناك فرق كبير جدًا في الإمكانيات المالية والفنية بين الناديين. لكن هذا الموسم استثنائي، فالأهلي ليس كما تعود عليه جمهوره. هناك لاعبون لا يصح أن يلعبوا في الأهلي، وآخرون متخاذلون. أتمنى أن يفيق الأهلي ويعود أفضل مما كان".

وسقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. .