وزارة الرياضة وشركة استادات تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات

التقي وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بالمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة في عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، إلى جانب مناقشة وضع تصور متكامل لخطة العمل المشتركة خلال المرحلة المقبلة، في إطار دعم توجهات الدولة المصرية نحو تطوير قطاعي الشباب والرياضة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل في القطاعين الشبابي والرياضي من خلال توسيع آفاق التعاون مع مختلف المؤسسات والكيانات الوطنية، بما يدعم رؤية الدولة المصرية ويواكب خطط التنمية الشاملة، وذلك من خلال تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في اكتشاف ودعم المواهب الرياضية، من خلال تطوير منظومات رقمية تساعد على رصد المواهب في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، وإتاحة برامج تدريب وتأهيل متقدمة تسهم في إعداد أجيال جديدة من الرياضيين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة آليات الشراكة مع الجهات المختلفة برؤية استثمارية جديدة تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من قطاع الرياضة، وتعزيز فرص الاستثمار في المنشآت والأصول الرياضية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين وتحويل الرياضة إلى صناعة متكاملة داعمة للاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أكد المهندس سيف الوزيري أن شركة استادات تعمل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على دعم رؤية الدولة المصرية من خلال تنفيذ خطة الوزارة الرامية إلى تطوير المنظومة الرياضية وتعظيم الاستفادة من الأصول والمنشآت الرياضية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الوزيري أن المرحلة المقبلة ستشهد الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في اكتشاف ودعم المواهب الرياضية، من خلال تطوير أدوات ومنصات رقمية تساعد على رصد المواهب وصقل قدراتهم، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل مصر وتحقيق الإنجازات.

وأضاف أن الشركة تسعى كذلك إلى إعادة هيكلة الشراكة مع مختلف الجهات برؤية استثمارية جديدة تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من قطاع الرياضة، وتطوير نماذج الإدارة والتشغيل والاستثمار في المنشآت الرياضية، بما يحقق نقلة نوعية في صناعة الرياضة في مصر ويوفر خدمات رياضية متطورة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

حضر اللقاء المهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، والأستاذ هشام السيد نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة وايزيكس، والأستاذ عمرو الشريفي مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع التجاري بشركة استادات، والمهندسة نورهان أيمن رئيس قطاع الاستراتيجيات وإدارة المشروعات، والأستاذ حسام عمران المستشار القانوني للشركة، والمهندس محمد توفيق رئيس القطاع الهندسي، والأستاذ عمرو عطية مدير إدارة العلاقات العامة والمراسم، والأستاذة رانيا أبو الغيط مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

