بحضور وزير الرياضة و4 آلاف عضو.. الشعب الجمهوري يقيم حفل إفطاره الرمضاني السنوي

نظم حزب الشعب الجمهوري حفل إفطاره الرمضاني السنوي من قلب العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الأحزاب والتيارات السياسية، من بينهم قيادات أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، إلى جانب قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك في أجواء عكست روح التآلف والتكاتف الوطني التي يجسدها شهر رمضان المبارك.

استُهلت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، أعقبها تناول الإفطار الرمضاني في أجواء أخوية جمعت قيادات الحزب وضيوفه من مختلف المحافظات، قبل استئناف فقرات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم تسجيلي استعرض جانبًا من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي نفذها الحزب خلال شهر رمضان في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي كلمته، أعرب النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، عن اعتزازه بحالة التماسك التي تجمع أبناء الحزب في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الحزب يضع على رأس أولوياته خدمة المواطنين وتعزيز وعيهم، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح نائب رئيس الحزب، أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، مشيرًا إلى ما أكده فخامة الرئيس من أن أي تهديد لأمن دول الخليج يُعد تهديدًا للأمن القومي المصري، وهو ما يستدعي توحيد المواقف والرسائل للحفاظ على استقرار المنطقة وصون مصالح شعوبها.

وبدوره، رحب النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، بالحضور من ضيوف الحفل وقيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن الإفطار السنوي للحزب يمثل تقليدًا يعكس روح الترابط بين أبناء الحزب في مختلف المحافظات ويعزز التواصل بينهم في أجواء رمضانية تسودها المودة.

وأشار أبوهميلة إلى أن حزب الشعب الجمهوري يواصل أداء دوره الوطني والسياسي جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، خاصة أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من العمل الجاد والتكاتف لدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

ومن جهته، وجه السيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي للحزب، الشكر للحضور على مشاركتهم في حفل الإفطار السنوي، مؤكدًا أن الهدف من كل ما يقوم به الحزب هو تحقيق مصلحة الوطن وخدمة المواطنين، وليس السعي وراء مكاسب.

ولفت أمين التنظيم المركزي للحزب، إلى أن الوعي والعمل المجتمعي يمثلان حجر الأساس في مسيرة حزب الشعب الجمهوري، منوهًا أن «شعبًا واعيًا يحنُو فيه القادر على غير القادر هو شعبٌ متماسكٌ يصعب أن تتسلل إليه الفرقة»، وهو ما يسعى الحزب إلى ترسيخه من خلال مبادراته وأنشطته المجتمعية في مختلف المحافظات.

يذكر أن حفل الإفطار قد شهد حضور ما يقرب من أربعة آلاف عضو من أبناء حزب الشعب الجمهوري من مختلف محافظات الجمهورية، في مشهد عكس حالة التلاحم والترابط بين قيادات الحزب وقواعده التنظيمية.