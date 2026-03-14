قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تقصف إيلات بالذخائر العنقودية.. تضرر 7 مواقع وإصابة 3 أشخاص
"جنة" بالاسم فقط.. استغلال المسنين في إحدى دور الرعاية.. والتضامن تقرر غلق الدار | ماذا قال شهود لاعيان؟
صفارات الإنذار تهز القدس.. صواريخ إيرانية تشعل التوتر وإسرائيل تتحدث عن «مرحلة الحسم»
الأرصاد: استمرار نشاط الأتربة بأغلب الأنحاء .. والتحسن خلال ساعات
إيران.. عشرات الآلاف يودعون القادة و لمدنيين في جنازة عسكرية مهيبة| فيديو
الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟
تزامنا مع نشاط الرياح.. رفع درجة الإستعداد القصوى ومحافظ الشرقية يهيب بتوخي الحذر
لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
علامات ليلة القدر وفضلها وأفضل الأدعية المستحبة فيها
محافظ بورسعيد: إنشاء 50 محلا بسوق التصنيع بعد تطويره لدعم النشاط التجاري
موعد انكسار العاصفة الترابية.. هل تتكرر في العيد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر تقود جهود تهدئة التوتر في المنطقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب زكريا حسان وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بالاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مؤكداً أن هذا التواصل يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في احتواء الأزمات الإقليمية والسعي نحو تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد النائب زكريا حسان، في بيان له اليوم، أن موقف مصر الواضح برفض استهداف دول الخليج والأردن والعراق، يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن واستقرار الأشقاء، مشيراً إلى أن القاهرة تتحرك دائماً انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية والإقليمية للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأضاف أن الرسائل التي حملها الرئيس السيسي خلال الاتصال تعكس حرص الدولة المصرية على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والدفع نحو العودة إلى مسار التفاوض، بما يسهم في خفض التصعيد ويجنب شعوب المنطقة مزيداً من التوترات والصراعات التي تهدد مقدراتها وأمنها.

وشدد النائب زكريا حسان على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل أداء دورها كقوة توازن إقليمي وصوت داعم للحكمة والعقلانية، مؤكداً أن تحركات القاهرة الدبلوماسية تعكس التزامها الثابت بدعم الاستقرار الإقليمي، واحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والعمل على تعزيز مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

واختتم النائب زكريا حسان بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في جهود إحلال السلام واحتواء الأزمات في المنطقة، بفضل سياستها المتوازنة ورؤيتها الداعمة للحلول السلمية التي تحفظ أمن واستقرار الدول والشعوب.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

