برلماني: مصر تقود جهود تهدئة التوتر في المنطقة

أشاد النائب زكريا حسان وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بالاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مؤكداً أن هذا التواصل يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في احتواء الأزمات الإقليمية والسعي نحو تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد النائب زكريا حسان، في بيان له اليوم، أن موقف مصر الواضح برفض استهداف دول الخليج والأردن والعراق، يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن واستقرار الأشقاء، مشيراً إلى أن القاهرة تتحرك دائماً انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية والإقليمية للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأضاف أن الرسائل التي حملها الرئيس السيسي خلال الاتصال تعكس حرص الدولة المصرية على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والدفع نحو العودة إلى مسار التفاوض، بما يسهم في خفض التصعيد ويجنب شعوب المنطقة مزيداً من التوترات والصراعات التي تهدد مقدراتها وأمنها.

وشدد النائب زكريا حسان على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل أداء دورها كقوة توازن إقليمي وصوت داعم للحكمة والعقلانية، مؤكداً أن تحركات القاهرة الدبلوماسية تعكس التزامها الثابت بدعم الاستقرار الإقليمي، واحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والعمل على تعزيز مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

واختتم النائب زكريا حسان بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في جهود إحلال السلام واحتواء الأزمات في المنطقة، بفضل سياستها المتوازنة ورؤيتها الداعمة للحلول السلمية التي تحفظ أمن واستقرار الدول والشعوب.