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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عامل على حبل المشنقة.. اعتدى على صغير في المعصرة بعد خطفه

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
إسلام دياب

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، إحالة أوراق قضية عامل اعتدى على طفل فى المعصرة بالقاهرة، بعد خطفه إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 29 يوليو المقبل، للنطق بالحكم عقب وورود تقرير المفتى، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

 صدر القرار برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.


كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1327 لسنة 2026 جنايات المعصرة، المقيدة برقم 178 لسنة 2026 كلى حلوان إحالة المستشار هشام رفعت الشريف المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية المتهم «ناصر. س»، 19 سنة، عامل حر، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بخطف المجنى عليه الطفل «عمر .ع»، حال كونه لم يجاوز الثانية عشرة عاما بالقوة بأن حمله رغم عنه واختلى به بغرفته الخاصة وبلغ بتلك الوسيلة من القوة إبعاده عن أعين الرقباء وذويه.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى أنه فى ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة بأن جذبه لغرفته وقيد حركته وجرده من ملابسه واعتدى عليه.

قال والد الطفل المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة، ويعمل عامل، 33 سنة، إنه تناهى إلى سمعه من طليقته باقتياد المتهم لنجلهما بالقوة لغرفته، وما لبث وأن انعزل به عن المارة حتى جرده من ملابسه بالقوة واعتدى عليه، وعزى قصده من ذلك خطف بالقوة مقترن بهتك عرض بالقوة.
وأكدت التحريات السرية للنقيب شرطة محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه طفل يبلغ من العمر ثمانية سنوات.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم 15 مايو اعتدى على طفل خطف مفتى الجمهورية إعدام المعصرة

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