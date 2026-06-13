قرار عاجل في محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة المطرية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل جلسة محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة المطرية لـ30 يونيو .

تفاصيل القضية



تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من فتاة تتهم سائق توك توك بالتحرش بها وهتك عرضها.

وقالت المجني عليها إنها أثناء سيرها بالشارع تعرضت للمعاكسة والمضايقة من سائق توك توك حيث وجه إليها ألفاظ تخدش الحياء وحاول لمس أجزاء حساسة من جسدها فصرخت.

وشكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة سيد.ح، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.