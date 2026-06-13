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مدبولي: الاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات البنية التحتية والأولوية للصرف الصحي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مدبولي: الاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات البنية التحتية والأولوية للصرف الصحي

مدبولي
مدبولي
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتجه بقوة لتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، سواء من خلال الشركات التابعة للدولة أو القطاع الخاص، بما يساهم في تقليل الاستيراد من الخارج ودعم توطين الصناعات المرتبطة بقطاع المرافق.

التوسع وزيادة الإنتاج

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بمحافظة البحيرة، أن هناك توجيهات واضحة بأن تعتمد المراحل الثانية والثالثة من المشروعات القومية على المنتجات المحلية، خاصة في ما يتعلق بالمكونات الأساسية مثل الكابلات والمحولات وشبكات المرافق المختلفة، بما يعزز قدرة المصانع الوطنية على التوسع وزيادة الإنتاج.

 خطة تطوير الريف المصري

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة المقبلة من العمل ستركز بشكل أساسي على مشروعات الصرف الصحي داخل القرى، استجابة لاحتياجات المواطنين التي تم رصدها خلال الجولات الميدانية، مؤكدًا أن تحسين خدمات الصرف الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة في خطة تطوير الريف المصري.

 سرعة التنفيذ وتوفير الوقت

وأضاف أن الحكومة ستتجه إلى تطبيق نظام الشراء المركزي لمستلزمات محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة ومحطات الرفع، إلى جانب المواسير والمعدات اللازمة، بهدف ضمان سرعة التنفيذ وتوفير الوقت وتقليل الإجراءات المعقدة الخاصة بالتوريد.

عمليات الشراء والتجهيز

وأكد أن هذا النظام سيتيح لشركات المقاولات البدء الفوري في تنفيذ المشروعات دون تأخير، مع الانتقال مباشرة من المرحلة الأولى إلى المراحل التالية دون فقدان الوقت في عمليات الشراء والتجهيز، بما يضمن تسريع معدلات الإنجاز.

رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستفادة

وشدد على أن الهدف من هذه الآلية هو رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مع دعم الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ خطط التنمية الشاملة للدولة.


وأوضح أن الدولة تمضي في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير البنية التحتية في القرى المصرية، مع إعطاء أولوية قصوى لقطاع الصرف الصحي باعتباره أحد أهم احتياجات المواطنين الأساسية.

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