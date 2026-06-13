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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي من البحيرة : احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 53 مليار دولار

مدبولي
مدبولي
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تواصل تحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 53.135 مليار دولار، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي واستمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء على هامش جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، والتي شملت عددًا من المشروعات البترولية والتنموية والخدمية.

تراجع معدل التضخم 

وأوضح مدبولي أن احتياطي النقد الأجنبي سجل زيادة بنحو 125 مليون دولار مقارنة بالشهر الماضي، فيما تراجع معدل التضخم السنوي من 13.4% إلى 13%، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية تسير في الاتجاه الإيجابي وفقًا للخطط الحكومية.

القمح المخصص للاستخدامات 

وكشف رئيس الوزراء عن تحقيق تقدم كبير في ملف توريد القمح المحلي، موضحًا أن الدولة نجحت حتى الآن في جمع نحو 4 ملايين و630 ألف طن من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، بالإضافة إلى نحو 170 ألف طن من القمح المخصص للاستخدامات الأخرى، ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى نحو 4.8 مليون طن.

زيادة الكميات الموردة

وأشار إلى أن موسم التوريد لا يزال مستمرًا حتى نهاية شهر يونيو الجاري، متوقعًا زيادة الكميات الموردة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار إقبال المزارعين على تسليم المحصول للدولة.

زيادة حجم التوريد

وأكد مدبولي أن نجاح الحكومة في كسب ثقة الفلاح المصري جاء نتيجة تحديد سعر عادل لتوريد القمح وسرعة صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة فقط، وهو ما شجع المزارعين على زيادة حجم التوريد هذا العام.

زيادة الرقعة الزراعية والإنتاج 

وأضاف أن المشروعات الزراعية القومية الكبرى التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها مشروع توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة، ساهمت بشكل مباشر في زيادة الرقعة الزراعية والإنتاج المحلي من القمح، وهو ما انعكس على ارتفاع حجم التوريدات.

ميناء رشيد للصيد

وفي سياق جولته، تفقد رئيس الوزراء ميناء رشيد للصيد، مؤكدًا أن المشروع يقترب من دخول الخدمة بعد الانتهاء من اللمسات النهائية، مشيرًا إلى أن الميناء يمثل إضافة مهمة لقطاع الصيد والصناعات المرتبطة به.

منشآت ميناء رشيد الجديدة

وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة اليخوت، خاصة مع وجود نشاط متزايد لتصنيعها وتصديرها إلى الأسواق الخليجية والأوروبية، لافتًا إلى أن جزءًا من منشآت ميناء رشيد الجديدة تم تخصيصه لدعم هذه الصناعة الواعدة وتوسيع أنشطتها.

 التواصل المباشر بين الوزراء 

كما شدد مدبولي على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الوزراء والمحافظين ووسائل الإعلام، مؤكدًا أنه يوجه بشكل دائم أعضاء الحكومة بتكثيف الجولات الميدانية وإطلاع المواطنين على ما يتم تنفيذه من مشروعات وخدمات على أرض الواقع.

جودة الخدمات المقدمة 

وأشار إلى أن الحكومة تطبق بالفعل منظومة لتقييم الأداء والتميز الحكومي تشمل المحافظات والمراكز والمدن والقرى المختلفة، بهدف تحفيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 قدرة الاقتصاد المصري

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء القمح ميناء رشيد للصيد معدلات النمو

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