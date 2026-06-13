مدبولي: تسوية مديونيات تاريخية لــ هيئات ومؤسسات اقتصادية خلال أيام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تسوية عدد من المديونيات التاريخية المتراكمة التي تخص الهيئات الاقتصادية وعدد من مؤسسات الدولة.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة البحيرة، :" خلال أيام قليلة سيكون هناك توقيع عدد من التسويات الخاصة بمديونيات هيئات اقتصادية ".

وتابع مدبولي :" يتم العمل على تطوير شبكة الطرق التي تصل إلى مدينة رشيد وقصر الملك فاروق في رشيد قديما كان الوصول له من خلال نهر النيل".

وأكمل :" نسرع الخطى في رفع كفاءة شبكة الطرق في رشيد وهي تستحق أن تكون على واجهة السياحة المصرية في أقرب فرصة ".