لاسترداد اراضي الدولة..حملات في المحافظات لازالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة

في اطار حملات ازالة التعديات على اراضى واملاك الدولة التى تشنها الاجهزة التنفيذية بالمحافظات ،لاسترداد الاراضي المملوكة للدولة والاراضي الزراعية..

اسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة اسوان بقيادة العميد سمير سيد بالإزالة الفورية لحالة التعدى .

وجاء ذلك عقب قيامه بجولة ميدانية داخل قرى مركز كوم أمبو ، وفى تدخل سريع وعاجل لتنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة التى رصدها بقرية سبيل العرب .

رصد تعدى على أراضى أملاك الدولة بقرية سبيل العرب

وخلال جولته الميدانية داخل قرى مركز كوم أمبو، رصد محافظ أسوان حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بقرية سبيل العرب، تمثلت فى إقامة مبنى بالطوب الأبيض بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك على مساحة 400 م2.

توجيهات بالإزالة الفورية للتعدى

وعلى الفور وجه المهندس عمرو لاشين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بسرعة إزالة حالة التعدى، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية للمبنى المخالف، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وخلال تنفيذ أعمال الإزالة، تم ضبط عدد من طواحين الذهب غير المرخصة داخل المبنى، والتى تستخدم فى أعمال غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

التصدى الحاسم للتعديات ومخالفات البناء

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة مستمرة فى مواجهة كافة أشكال التعديات على أراضى الدولة، ولن يتم السماح بأى محاولات للبناء المخالف أو استغلال الأراضى دون سند قانونى، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة وسرعة التدخل لإزالة المخالفات فى مهدها.

إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو على مساحة 400 م2، وضبط طواحين ذهب غير مرخصة داخل الموقع، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، فى إطار جهود المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون.

قنا

واصلت الأجهزة التنفيذية بنجع حمادي وقفط، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 29، وذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض هيبة القانون على المخالفين بمختلف القرى والمراكز.

​وفي هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحلفاية، بقيادة حاتم يمني، نائب رئيس المركز، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، والتي أسفرت عن تنفيذ 10 حالات إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن خطة المحافظة للتعامل الحاسم مع المخالفات.

وفي قرية الحلفاية، أسفرت أعمال الحملة عن إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 2750 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 5.5 قيراط بما يعادل نحو 900 متر مربع، ليصل إجمالي المساحات التي تم استردادها وإزالة التعديات عليها إلى 3650 مترًا، مع تنفيذ الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

​وفي ذات السياق، أوضح حسين الزمقان، رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لقرية السلامية برئاسة عماد محمود، تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحيتي نجع سالم والنجاحية بإجمالي مساحة بلغت 613 مترًا، وذلك ضمن حملات المتابعة اليومية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي محاولات للبناء المخالف.

وتابع الزمقان، أنه تم تنفيذ حالة إزالة فورية لتعدٍ على أرض زراعية بقرية أولاد نجم القبلية، بإجمالي مساحة 600 متر، في حملة بقيادة حاتم يمني وأحمد محمود، نائبا رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، وبحضور محمد راشد رئيس القرية، حيث تمت أعمال الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.



​كما شهد مركز قفط، استمرار حملات إزالة التعديات تحت إشراف حافظ محمود، رئيس المركز، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية البراهمة برئاسة نور محمد، بتنفيذ إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 120 مترًا عبارة عن حفر أساسات، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتعامل الفوري مع المخالفات وإزالتها في المهد.

الشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في الثاني عشر أيام المرحلة الثانية من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ١١ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية ٧ قيراطاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إزالة ٥ حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «ري»، بمساحة ٢ قيراطاً و ٧ سهماً ، بمركز ( الزقازيق ) وإزالة ٦ حالات تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٤ قيراطاً و ١٦ سهماً بمركز ( بلبيس – ابو حماد).

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.