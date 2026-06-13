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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية: 2127 قرار علاج على نفقة الدولة.. وعيادات جديدة بالخطاطبة ومنشأة سلطان

صحة المنوفية
صحة المنوفية
مروة فاضل

حققت مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية طفرة ومؤشرات غير مسبوقة في ملف قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأساسية.

​وثمّن الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، هذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا ​"هدفنا مريض بلا معاناة والوصول بالخدمة إلى القرى والأطراف"  و أكد ان المديرية تسير بخطى ثابتة نحو توسيع مظلة العلاج على نفقة الدولة لتشمل كافة القرى والمراكز بالمحافظة.

​وأضاف وكيل الوزارة: "إننا نعمل بروح الفريق الواحد لتذليل كافة العقبات الروتينية أمام المرضى؛ فالهدف ليس مجرد تقديم العلاج، بل تقريب الخدمة من المواطن في قريته لمنع مشقة السفر والتنقل. 

​وفي إطار التجهيز لتوسيع الخدمة، عقدت إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، بقيادة الدكتورة إيمان زهران، و بالتعاون المشترك مع إدارة علاج المواطنين على نفقة الدولة بقيادة الدكتورة فاطمة خلف، مدير الإدارة، وبتنسيق الدكتورة بسنت أدهم منسق نفقة الدولة بالرعاية الأساسية، ورشة عمل موسعة لتدريب الأطقم الطبية والإدارية العاملة بعيادات علاج مرضى السكري والضغط بنفقة الدولة.

​شمل التدريب العاملين بـ (وحدة طب أسرة منشأة سلطان) التابعة لإدارة منوف الطبية، و**(مركز طب أسرة الخطاطبة البلد)** التابع لإدارة السادات الطبية،  تمهيدًا لتدشين الخدمة رسميًا بالموقعين خلال أيام قليلة.

​وقد تابعت إدارة الرعاية الأساسية التجهيزات النهائية التي شملت: ​الانتهاء من تجهيز العيادات إنشائيًا وطبيًا٫ ​إصدار الحسابات الإلكترونية (اليوزرات) وتكويد المنشأتين بالمجالس الطبية والوزارة٫ ​التنسيق مع إدارة الصيدلة لتوفير كافة الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضى٫ ​التنسيق مع قطاع الطب العلاجي لتوفير أخصائيي باطنة للعمل ضمن "اللجنة الثلاثية" المنوط بها استصدار القرارات فورًا.

​الجدير بالذكر أن الجهود الميدانية أسفرت حتى الآن عن استصدار 2127 قرارًا مجانيًا لعلاج مرضى السكري والضغط من خلال 17 منشأة صحية تعمل بكامل طاقتها في المحافظة.

​وتسابق مديرية الصحة بالمنوفية الزمن حاليًا، حيث يجري العمل على قدم وساق لتجهيز 3 منشآت إضافية أخرى خلال الفترة المقبلة، ليصل إجمالي منشآت الرعاية الأساسية التي تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة في المنوفية إلى 22 منشأة بنهاية يونيو الجاري.

​يأتي هذا الحراك الطبي المتميز ترسيخًا لحرص وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية على تقديم خدمات طبية متكاملة، ورصد احتياجات المرضى المزمنين بدقة، تحقيقًا لأعلى معدلات الرضا بين المنتفعين بالمنظومة الصحية.

محافظة المنوفية المنوفية صحة المنوفية اخبار محافظة المنوفية عيادات نفقة الدولة

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