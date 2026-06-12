بالصور.. حريق هائل يلتهم سيارة محملة بالزيت في المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة على حريق هائل اندلع في سيارة نقل محملة بفنطاس زيت في مركز أشمون، وامتدت إلى ورشة وحظيرة للماشية.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا، من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بنشوب حريق هائل في سيارة نصف نقل محملة بفنطاس زيت قديم، وتستخدم السيارة لتجميع الزيوت.

وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفنطاس مياه، وتبين حدوث تسريب من سيارة محملة بالزيت؛ فاشتعلت النيران بها وامتدت إلى ورشة سلك وحظيرة للماشية، وتمت السيطرة على الحريق.

وأتت النيران على السيارة ومحتوياتها بالكامل، كما دت إلى نفوق 2 من رؤوس الماشية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.