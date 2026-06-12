وزير الأوقاف يشارك محافظة المنوفية احتفالاتها بعيدها القومي.. صور

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، في احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي، وكان في استقباله اللواء عمرو الغريب - محافظ المنوفية، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدعوية بالمحافظة.

ويوافق العيد القومي لمحافظة المنوفية الثالث عشر من يونيو من كل عام؛ تخليدًا لذكرى حادثة دنشواي التي جسدت صمود الشعب المصري في مواجهة الاحتلال، وأسهمت في إذكاء الروح الوطنية وترسيخ قيم التضحية والفداء.

تعزيز الوعي الوطني

وخلال اللقاء، أشاد وزير الأوقاف، بما تمثله المناسبات الوطنية من فرصة لتعزيز الوعي بتاريخ الوطن وترسيخ قيم الانتماء والعمل والإخلاص، مؤكدًا أن بناء الإنسان والوعي الرشيد يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، ومشيدًا بما تشهده محافظة المنوفية من جهود تنموية وخدمية في مختلف المجالات.

من جانبه، رحب محافظ المنوفية، بوزير الأوقاف، مثمنًا مشاركة الوزارة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ومشيدًا بدورها في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في دعم جهود الدولة في بناء الإنسان.

حضر اللقاء اللواء عمرو الجاحر - مدير أمن المنوفية، ومحمد موسى - نائب المحافظ، واللواء عبد الله الديب - السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب خالد النمر - السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد جعفر - المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور معوض حماد - مدير مديرية أوقاف المنوفية.

وفي ختام اللقاء، تبادل وزير الأوقاف، ومحافظ المنوفية، الدروع التذكارية؛ تقديرًا للتعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، وتأكيدًا لعمق الشراكة المؤسسية في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الوطني.