تقرير: طهران تُغلق أنفاقاً نووية لحماية مخزون اليورانيوم

كشفت شبكة CNN، نقلا عن مصادر مطلعة على الاستخبارات الأمريكية، أن إيران كثّفت خلال الأسابيع الأخيرة إجراءاتها الرامية إلى عزل مخزونها من اليورانيوم المخصب، عبر إغلاق مداخل أنفاق ومنشآت تحت الأرض وتحصين مواقع التخزين، ما قد يجعل الوصول إلى هذه المواد أو نقلها أكثر صعوبة وخطورة.

وبحسب التقرير، عمدت طهران إلى ردم بعض مداخل الأنفاق وتفخيخها، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين لإزالته، حتى بالنسبة للسلطات الإيرانية نفسها. وتشير التقديرات إلى أن مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب باتت موجودة داخل مواقع يصعب الوصول إليها، خاصة في مجمعات أصفهان ونطنز وفوردو.

وأضافت الشبكة أن هذه التحصينات الجديدة تفرض تحديات إضافية أمام أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتضمن نقل اليورانيوم الإيراني أو التخلص منه، إذ قد تتمكن طهران من التذرع بعدم قدرتها على الوصول إلى المخزون أو التأكد من حالته.

وفي سياق متصل، أفادت CNN بأن الجيش الأمريكي أعد في وقت سابق خطة لعملية برية تهدف إلى الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تنفيذها.

كما أظهرت صور أقمار صناعية حديثة استمرار أعمال التحصين في مواقع نووية وصاروخية إيرانية، إلى جانب جهود لإزالة الأنقاض وإعادة فتح مداخل منشآت تعرضت لقصف خلال الأشهر الماضية، ما يشير إلى مساعٍ إيرانية لاستعادة القدرة على الوصول إلى مخزوناتها العسكرية والاستراتيجية.