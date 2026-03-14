دعوات بالبرلمان لتعديله.. مدة الاشتراك المطلوبة للمعاش المبكر بعد زيادتها إلى 25 سنة

حددت المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وشروط استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة، كما نظمت شروط الحصول على المعاش المبكر.

المعاش المبكر

وجاء البند رقم (7) ضمن حالات استحقاق المعاش، في حال انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه قبل بلوغ سن الشيخوخة أو دون حدوث عجز أو وفاة، وهو ما يُعرف بالمعاش المبكر، وذلك وفق عدد من الشروط.

شروط المعاش المبكر

وتضمنت الشروط ما يلي:

انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط للمؤمن عليه.

توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تمنح المؤمن عليه معاشًا لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وقت استحقاق المعاش.

ألا تقل مدة الاشتراك الفعلية عن 20 سنة، على أن تزداد إلى 25 سنة اعتبارًا من 1 يناير 2025.

تقديم طلب صرف المعاش وفق النموذج رقم (20) المرفق باللائحة.

ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقت تقديم طلب الصرف.

صرف المعاشات المبكرة

كما نصت المادة على أنه يشترط لصرف المعاش في هذه الحالة سداد جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه عن مدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة، وفقًا للجدول رقم (11) المرفق باللائحة التنفيذية.