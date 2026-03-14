برلماني: موقف مصر ثابت وواضح تجاه التطورات الجارية fhglk'rm

أكد النائب محمد سليمان نوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، يعكس حرص الدولة المصرية على التواصل المباشر مع مختلف الأطراف الإقليمية من أجل احتواء التوترات الراهنة والعمل على خفض التصعيد في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له، أن موقف مصر ثابت وواضح تجاه التطورات الجارية، حيث ترفض بشكل قاطع أي استهداف لدول الخليج العربي أو المملكة الأردنية الهاشمية أو جمهورية العراق الشقيقة، مشددًا على أن هذه الدول لعبت أدوارًا مهمة في دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد، كما ساندت المساعي الدبلوماسية والمفاوضات الإيرانية – الأمريكية بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وأشار النائب محمد سليمان نوح، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك بمسؤولية كبيرة في هذا التوقيت الدقيق للحفاظ على استقرار المنطقة، مؤكدًا استعداد القاهرة للاضطلاع بدور فاعل في الوساطة بين مختلف الأطراف، والعمل على تغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات والصراعات.

وشدد النائب محمد نوح على ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب شعوب المنطقة مزيدًا من التوتر والصراعات.