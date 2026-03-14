ترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكرية
بسبب سوء الطقس ..حريق كبير بمصنع في الدقهلية
تشكيل مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح
إيران تهدد باستهداف موانئ الإمارات بعد ضربات أمريكية لجزيرة خرج
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
مليون مستوطن بوسط إسرائيل يدخلون الملاجئ بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
إيران: 200 معلم وطالب بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي
عواصف وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026
عدي الدباغ يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى أوتوهو بالكونفدرالية
منة فضالي تكشف حقيقة وجود خلاف مع ياسمين عبد العزيز
إلهام أبو الفتح
برلمان

إعفاء الراشي من عقوبة جريمة الرشوة في هذه الحالة طبقا للقانون

معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات حالة معينة يتم فيها إعفاء الراشي من عقوبة جريمة الرشوة  ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

وضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

إعفاء وجوبي

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

وكان قد قال الدكتور إمام الحفناوي إن محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين فتحي سليمان الشاوري وعمرو عبد القادر صبري وسامح سعيد النفاض، أصدرت حكمًا ببراءة المتهم الأول (موكله) في قضية رشوة وزارة الري، والمتهم فيها رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل ومدير الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل.

وأوضح الحفناوي أنه ترافع في القضية خلال شهر يناير الماضي، ودفع ببطلان أذون نيابة أمن الدولة العليا الستة الخاصة بالتسجيل والمراقبة، لانعدام تحريات الرقابة الإدارية، وصدورها – بحسب قوله – عن جريمة مستقبلية، فضلًا عن خلو التسجيلات والمراقبات على مدار 6 أشهر من أي دليل يفيد بطلب أو قبول أو أخذ المتهم الأول رشوة، إلى جانب نفي المتهمين الراشين تقديمهم أي مبالغ مالية له.

وأشار إلى أنه قدم للمحكمة مستندات تؤكد براءة موكله، موضحًا أن المتهم كان مخلى سبيله على ذمة القضية، وسافر خارج البلاد أكثر من مرة رغم حمله جنسية دولة أجنبية، وعاد طواعية لحضور جلسات محاكمته، إيمانًا منه ببراءته وثقته في القضاء المصري.

كانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم في جلسة اليوم، لتقضي بإلغاء حكم محكمة جنايات أول درجة، وبراءة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

رحمة محسن

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

نزل 70 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب في تعاملات مساء اليوم

المحروقات

المكاوى: زيادة سعر المحروقات أحدثت ربكة فى الاسواق وارتفاع الاسعار

تعبيرية

روشتة برلمانية لدعم الاستثمارات الخاصة وزيادة تنافسية الاقتصاد

بالصور

متحف تل بسطا بالزقازيق يستقبل 11 جولة إرشادية استفاد منها 197 طالب من ذوي الهمم

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد