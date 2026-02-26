براءة متهم في قضية رشوة بوزارة الري

قال الدكتور إمام الحفناوي إن محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين فتحي سليمان الشاوري وعمرو عبد القادر صبري وسامح سعيد النفاض، أصدرت حكمًا ببراءة المتهم الأول (موكله) في قضية رشوة وزارة الري، والمتهم فيها رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل ومدير الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل.

وأوضح الحفناوي أنه ترافع في القضية خلال شهر يناير الماضي، ودفع ببطلان أذون نيابة أمن الدولة العليا الستة الخاصة بالتسجيل والمراقبة، لانعدام تحريات الرقابة الإدارية، وصدورها – بحسب قوله – عن جريمة مستقبلية، فضلًا عن خلو التسجيلات والمراقبات على مدار 6 أشهر من أي دليل يفيد بطلب أو قبول أو أخذ المتهم الأول رشوة، إلى جانب نفي المتهمين الراشين تقديمهم أي مبالغ مالية له.

وأشار إلى أنه قدم للمحكمة مستندات تؤكد براءة موكله، موضحًا أن المتهم كان مخلى سبيله على ذمة القضية، وسافر خارج البلاد أكثر من مرة رغم حمله جنسية دولة أجنبية، وعاد طواعية لحضور جلسات محاكمته، إيمانًا منه ببراءته وثقته في القضاء المصري.

كانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم في جلسة اليوم، لتقضي بإلغاء حكم محكمة جنايات أول درجة، وبراءة.