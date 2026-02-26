قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
ملفات رحيل اللاعبين من الزمالك.. أرقام وحقائق وراء الكواليس
أشرف حكيمي أمام المحكمة.. محاميته تكشف تفاصيل اللقاء المزعوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

براءة متهم في قضية رشوة بوزارة الري

أموال
أموال
رامي المهدي

قال الدكتور إمام الحفناوي إن محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين فتحي سليمان الشاوري وعمرو عبد القادر صبري وسامح سعيد النفاض، أصدرت حكمًا ببراءة المتهم الأول (موكله) في قضية رشوة وزارة الري، والمتهم فيها رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل ومدير الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل.

وأوضح الحفناوي أنه ترافع في القضية خلال شهر يناير الماضي، ودفع ببطلان أذون نيابة أمن الدولة العليا الستة الخاصة بالتسجيل والمراقبة، لانعدام تحريات الرقابة الإدارية، وصدورها – بحسب قوله – عن جريمة مستقبلية، فضلًا عن خلو التسجيلات والمراقبات على مدار 6 أشهر من أي دليل يفيد بطلب أو قبول أو أخذ المتهم الأول رشوة، إلى جانب نفي المتهمين الراشين تقديمهم أي مبالغ مالية له.

وأشار إلى أنه قدم للمحكمة مستندات تؤكد براءة موكله، موضحًا أن المتهم كان مخلى سبيله على ذمة القضية، وسافر خارج البلاد أكثر من مرة رغم حمله جنسية دولة أجنبية، وعاد طواعية لحضور جلسات محاكمته، إيمانًا منه ببراءته وثقته في القضاء المصري.

كانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم في جلسة اليوم، لتقضي بإلغاء حكم محكمة جنايات أول درجة، وبراءة.

مستأنف القاهرة المستشار مدبولي حلمي كساب وزارة الري رشوة وزارة الري

مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة الحلقة 9.. حنان مطاوع تنصب على صاحبة معرض سيارات

عمرو سعد

تامر حسني يشيد بأداء النجم عمرو سعد في «إفراج»: إيه يا صاحبي العظمة دي؟

فخر الدلتا

تارا عبود تتعرض لمضايقات وأحمد رمزي يدافع عنها في فخر الدلتا

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

