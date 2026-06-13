الأسترالي علي رضا فغاني حكمًا لمُباراة فرنسا والسنغال بالمونديال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن طاقم حكام 3 مباريات في سادس وسابع أيام كأس العالم 2026.

ويقام يوم الثلاثاء 16 يونيو، والأربعاء 17 يونيو مباراتان تجمع السنغال بفرنسا، والأردن بالمنسا.

ويدير الحكم الأسترالي علي رضا فغاني مباراة فرنسا والسنغال.

وتأتي مواعيد المباريات على النحو التالي:

فرنسا × السنغال.. الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء 16 يونيو بتوقيت القاهرة

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

فرنسا × السنغال

حكم ساحة: الأسترالي علي رضا فغاني

مساعد أول: الأسترالي جورج لاكرينديز

مساعد ثاني: الأسترالي أندرو لاندساي

حكم رابع: السويسري ساندرو شايرير

حكم مساعد احتياطي: السويسري ستيفان دي ألميدا