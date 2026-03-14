حزب الله: استهدفنا مستوطنات أدميت وحانينا وشلومي بصليات صاروخية

أعلن حزب الله في بيان له، أنّ “دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الّذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:30 من بعد ظهر السّبت 14/03/2026، مستوطنة أدميت بصلية صاروخيّة”، بحسب وسائل اعلام محلية.
ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 15:30، مستوطنة حانينا بصلية صاروخيّة".
وأشار الحزب في بيان ثالث، إلى أنّ "المجاهدين استهدفوا عند السّاعة 14:00 من بعد ظهر السّبت، مستوطنة شلومي بصلية صاروخيّة".