حزب الله: استهدفنا مستوطنات أدميت وحانينا وشلومي بصليات صاروخية

أعلن ​حزب الله​ في بيان له، أنّ “دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الّذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:30 من بعد ظهر السّبت 14/03/2026، مستوطنة أدميت بصلية صاروخيّة”، بحسب وسائل اعلام محلية.

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 15:30، مستوطنة حانينا بصلية صاروخيّة".

وأشار الحزب في بيان ثالث، إلى أنّ "المجاهدين استهدفوا عند السّاعة 14:00 من بعد ظهر السّبت، مستوطنة شلومي بصلية صاروخيّة".