وزير الأشغال اللبناني: الأوضاع في مطار رفيق الحريري طبيعية.. ونسعى لحماية البنى التحتية

طمأن وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان فايز رسامني، إلى أن الأوضاع في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تسير بشكل طبيعي، مؤكدا أن حركة الطيران مستمرة وفق الجداول المقررة.

وأوضح رسامني، أن شركة طيران الشرق الأوسط تواصل تسيير رحلاتها بصورة منتظمة، وأن جميع الرحلات تنفذ وفق المواعيد المحددة لها، رغم التطورات الإقليمية.

وأشار الوزير، إلى أن الاجتماعات تعقد بشكل مكثف لمتابعة المستجدات، ولا سيما ما يتعلق بحركة المطار والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية العمل فيه.

وشدد في هذا السياق على أهمية أن يمتلك لبنان مطارا ثانيا، خاصة في الظروف الاستثنائية، لما لذلك من دور في ضمان استمرار حركة النقل الجوي.

وأوضح رسامني، أن البنى التحتية لا تزال محمية حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة طوارئ للتعامل مع أي استهداف محتمل، بما يضمن استمرار عمل المرافق الحيوية وفي مقدمتها مطار بيروت.