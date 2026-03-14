إيران تقصف إيلات بالذخائر العنقودية.. تضرر 7 مواقع وإصابة 3 أشخاص

فرناس حفظي

أفادت تقارير إعلامية أنه تم تحديد سبعة مواقع متضررة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، إثر سقوط ذخائر عنقودية خلال القصف الذي أُطلق من إيران في وقت سابق.


وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم صبي يبلغ من العمر 12 عامًا وُصفت حالته بالمتوسطة، إضافة إلى شخصين آخرين أصيبا بجروح طفيفة.


وأظهرت صور من أحد المواقع المتضررة حجم الأضرار التي لحقت بالمكان نتيجة سقوط الذخائر، فيما تعمل فرق الطوارئ الإسرائيلية على تمشيط المناطق التي سقطت فيها الشظايا وتقييم حجم الخسائر.

وفي وقت سابق، تجدد إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه وسط وجنوب إسرائيل، مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة، بما في ذلك القدس، وذلك بعد نحو ساعة ونصف من هجوم سابق استهدف مدينة إيلات.

وأفادت تقارير بأن صاروخا متشظيا سقط في المدينة الساحليةونُقل سبعة أشخاص إلى  مستشفى يوسفتال لتلقي العلاج، فيما عانى آخرون من حالات هلع.


ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط إسرائيل، شملت مدنًا مثل تل أبيب ورمات غان وبني براك وبيتح تكفا، إضافة إلى مناطق في الجنوب بينها بئر السبع.


وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صاروخ آخر باتجاه منطقة القدس، مع تحذيرات من احتمال تفعيل الإنذارات في عدة بلدات ومناطق محيطة.


في سياق متصل، تواصل إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل شمال إسرائيل، من دون تسجيل إصابات حتى الآن.


من جانبه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإيرانيين إلى النزول إلى الشوارع، قائلاً إن إسرائيل "تدخل المرحلة الحاسمة من المواجهة، والتي ستستمر طالما لزم الأمر".


وفي تطور آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستقصف الساحل الإيراني "بقوة كبيرة"، متعهداً بفتح مضيق هرمز قريبًا وضمان بقاء الملاحة فيه مفتوحة.

