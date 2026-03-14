إيران.. عشرات الآلاف يودعون القادة والمدنيين في جنازة عسكرية مهيبة| فيديو

أفادت وسائل إعلام إيرانية خروج عشرات الالاف في جنازة عسكرية مهيبة لتوديع عدد من القادة و المدنيين ضحايا الضربات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد.

وأوضح مقطع فيديو متداول، ظهور عدد من التوابيت تحمل جثامين الموتى عليها صور و اسماء للقادة العسكريين الراحلين، حيث ظهر في الفيديو صورة محمد باكبور قائد الحرس الثوري الإيراني، و علي شمخاني قائد مجلس الدفاع الأعلى ومستشار المرشد علي خامنئي للشؤون السياسية، كما ظهرت توابيت أخرى تحمل صورا لعدد من القتلى المدنيين، في جنازة عسكرية مهيبة يحضرها عشرات الالاف.

من جانبها، نددت متحدثة الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بالضربات الأمريكية الإسرائيلية وأشارت إلى أن بين ضحاياها أكثر من 200 معلم وطالب، وطالت أكثر من 42 ألف موقع مدني.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: "تم تضرر 42914 منشأة مدنية جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد".

وتضررت 120 مدرسة وقتل 206 من المعلمين والطلاب منذ بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

من جهتها أعلنت وزارة الثقافة الإيرانية عن أضرار جسيمة لحقت بما لا يقل عن 56 متحفًا ومبنى تاريخيًا وموقعًا ثقافيًا في مختلف محافظات البلاد، مما ألحق بها أضرارًا هيكلية وجسيمة.

ولفتت الوزارة إلى أن محافظة طهران تحل في صدارة هذه القائمة حيث تضرر فيها 19 معلمًا، وتضرر 12 مبنى بارزًا في محافظة كردستان.