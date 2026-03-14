الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ترامب يهدد بقصف الساحل الإيراني.. ويؤكد: سنفتح مضيق هرمز قريبا

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف الساحل الإيراني "بقوة كبيرة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستعمل على فتح مضيق هرمز قريبا وضمان استمرار الملاحة فيه.

وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال إن دولا عدة قد ترسل سفنا حربية إلى المنطقة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للحفاظ على المضيق مفتوحا وآمنًا، مشيرا إلى أنه يأمل مشاركة دول مثل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة في هذه الجهود.


وزعم ترامب أن الولايات المتحدة دمّرت "100% من القدرات العسكرية الإيرانية"، لكنه أشار إلى أن إيران لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات محدودة، مثل إطلاق طائرات مسيّرة أو صواريخ قصيرة المدى أو زرع ألغام في الممرات البحرية.


وأضاف أن واشنطن ستواصل استهداف القوارب والسفن الإيرانية، مؤكدًا أن القوات الأمريكية ستقصف الساحل الإيراني بقوة لمنع الحرس الثوري الإيراني من إطلاق طائرات مسيّرة أو صواريخ باتجاه السفن العابرة للمضيق.


ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعله نقطة حيوية للتجارة والطاقة الدولية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساحل الإيراني الولايات المتحدة مضيق هرمز

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

