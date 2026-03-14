ترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دمرنا ١٠٠٪ من قدرات إيران العسكرية، و أضاف سنبقى على مضيق هرمز مفتوحا بطريقة أو بأخرى .

وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على وسائل الإعلام الأمريكية متهما إياها بنشر"عناوين مضللة" حول تعرض طائرات تزود بالوقود تابعة للجيش الأمريكي للتدمير بقاعدة جوية في السعودية.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث" :"مرة أخرى، عنوانا مضللا بشكل متعمد من وسائل الإعلام الكاذبة بشأن خمس طائرات للتزوّد بالوقود قيل إنها تعرضت لضربة في مطار بالسعودية ولم تعد صالحة للاستخدام.

في الواقع، تم استهداف القاعدة قبل بضعة أيام، لكن الطائرات لم تُصَب ولم تُدمَّر. أربع من الطائرات الخمس لم تتعرض تقريبًا لأي ضرر، وهي عادت بالفعل إلى الخدمة. أما الطائرة الخامسة فقد تعرضت لضرر أكبر قليلًا، لكنها ستعود إلى التحليق قريبًا.

و أضاف: "لم يتم تدمير أي منها، ولا حتى ما يقترب من ذلك، كما زعمت وسائل الإعلام الكاذبة في عناوينها."

صحيفتا نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال (على وجه الخصوص)، إلى جانب صحف ووسائل إعلام أخرى وصفها بأنها متدنية، يريدون في الواقع أن نخسر الحرب. تقاريرهم السيئة هي عكس الحقائق تمامًا.

إنهم أشخاص مرضى ومختلون فعلًا، ولا يدركون حجم الضرر الذي يسببونه للولايات المتحدة الأمريكية.

ولحسن الحظ، وكما أثبت فوزنا الكبير والحاسم في انتخابات عام 2024، فإن شعب بلدنا يفهم ما يحدث أفضل بكثير من وسائل الإعلام الكاذبة".

