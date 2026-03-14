إيران تهدد باستهداف موانئ الإمارات بعد ضربات أمريكية لجزيرة خرج

هدد الجيش الإيراني بإمكانية استهداف الموانئ والأرصفة في دولة الإمارات، وذلك عقب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على جزيرة خرج، الموقع الحيوي الذي يمر عبره نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تنفيذ ضربات على أكثر من 90 هدفًا في جزيرة خرج، وهي مركز رئيسي لصادرات النفط الإيرانية.

وأكد الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية، مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية في الجزيرة.

من جانبه، قال مسئول إيراني إن عمليات تصدير النفط من الجزيرة لا تزال مستمرة بشكل طبيعي.

وفي المقابل، هددت إيران من أن الهجوم قد يدفعها إلى استهداف موانئ وأرصفة في الإمارات، في تصعيد جديد قد يوسع دائرة التوتر في المنطقة.

على الصعيد الإنساني، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن الضربات الأمريكية والإسرائيلية تسببت في أضرار واسعة للبنية التحتية المدنية داخل إيران، حيث تضرر ما لا يقل عن 42,914 مبنى مدنيًا، بينها 120 مدرسة.

وتشير تقديرات إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، من مدنيين وعسكريين، في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب.

دبلوماسيًا، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إسرائيل إلى إجراء محادثات مباشرة مع لبنان، مطالبًا بالتخلي عن أي هجوم واسع النطاق ووقف الضربات المكثفة. كما عرض استضافة محادثات في باريس لخفض التصعيد.

وفي الداخل الإيراني، قال سكان في طهران إن الضربات الإسرائيلية باتت تستهدف بشكل متزايد مراكز الشرطة ومقار قوات الباسيج.

وأوضحت إحدى السكان أن بعض هذه المواقع تقع قرب مستشفيات أو مناطق سكنية، ما يزيد من مخاوف المدنيين.

أما جزيرة خرج، فتعد أهم مركز لتصدير النفط الإيراني، إذ تمر عبرها النسبة الأكبر من صادرات البلاد النفطية إلى الأسواق العالمية، ما يجعلها هدفًا استراتيجيًا في أي تصعيد عسكري بالمنطقة.