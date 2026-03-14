قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب سوء الطقس ..حريق كبير بمصنع في الدقهلية
تشكيل مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح
إيران تهدد باستهداف موانئ الإمارات بعد ضربات أمريكية لجزيرة خرج
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
مليون مستوطن بوسط إسرائيل يدخلون الملاجئ بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
إيران: 200 معلم وطالب بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي
عواصف وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026
عدي الدباغ يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى أوتوهو بالكونفدرالية
منة فضالي تكشف حقيقة وجود خلاف مع ياسمين عبد العزيز
فتاوى| هل تجوز تلاوة غير المتوضئ للقرآن دون مس المصحف؟.. لماذا لم يخرج النبي والصحابة زكاة الفطر نقودا؟
نائب رئيس الوزراء: تطوير آليات تمويل مبتكرة قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة.. نواب: خطوة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تهدد باستهداف موانئ الإمارات بعد ضربات أمريكية لجزيرة خرج

القسم الخارجي

هدد الجيش الإيراني بإمكانية استهداف الموانئ والأرصفة في دولة الإمارات، وذلك عقب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على جزيرة خرج، الموقع الحيوي الذي يمر عبره نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تنفيذ ضربات على أكثر من 90 هدفًا في جزيرة خرج، وهي مركز رئيسي لصادرات النفط الإيرانية. 

وأكد الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية، مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية في الجزيرة. 

من جانبه، قال مسئول إيراني إن عمليات تصدير النفط من الجزيرة لا تزال مستمرة بشكل طبيعي.

وفي المقابل، هددت إيران من أن الهجوم قد يدفعها إلى استهداف موانئ وأرصفة في الإمارات، في تصعيد جديد قد يوسع دائرة التوتر في المنطقة.

على الصعيد الإنساني، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن الضربات الأمريكية والإسرائيلية تسببت في أضرار واسعة للبنية التحتية المدنية داخل إيران، حيث تضرر ما لا يقل عن 42,914 مبنى مدنيًا، بينها 120 مدرسة. 

وتشير تقديرات إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، من مدنيين وعسكريين، في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب.

دبلوماسيًا، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إسرائيل إلى إجراء محادثات مباشرة مع لبنان، مطالبًا بالتخلي عن أي هجوم واسع النطاق ووقف الضربات المكثفة. كما عرض استضافة محادثات في باريس لخفض التصعيد.

وفي الداخل الإيراني، قال سكان في طهران إن الضربات الإسرائيلية باتت تستهدف بشكل متزايد مراكز الشرطة ومقار قوات الباسيج. 

وأوضحت إحدى السكان أن بعض هذه المواقع تقع قرب مستشفيات أو مناطق سكنية، ما يزيد من مخاوف المدنيين.

أما جزيرة خرج، فتعد أهم مركز لتصدير النفط الإيراني، إذ تمر عبرها النسبة الأكبر من صادرات البلاد النفطية إلى الأسواق العالمية، ما يجعلها هدفًا استراتيجيًا في أي تصعيد عسكري بالمنطقة.

الجيش الإيراني الولايات المتحدة صادرات النفط الإيرانية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

