القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 90 ضربة دقيقة على جزيرة بإيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت أن القوات الأمريكية نفذت ضربة دقيقة واسعة النطاق على جزيرة خارك في إيران ليلة الجمعة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "نجحت القوات الأمريكية في ضرب أكثر من 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً في جزيرة خارك، مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية".

وقال الجيش الأمريكي في منشور على موقع إس إن الضربة دمرت مرافق تخزين الألغام البحرية، ومخابئ تخزين الصواريخ، والعديد من المواقع العسكرية الأخرى.

هدد الرئيسالأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بضرب البنية التحتية النفطية لجزيرة خارك الإيرانية، ما لم تتوقف طهران عن مهاجمة السفن في مضيق هرمز.