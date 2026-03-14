الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إيران: 200 معلم وطالب بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي

أرشيفية
أرشيفية
نددت متحدثة الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بالضربات الأمريكية الإسرائيلية وأشارت إلى أن بين ضحاياها أكثر من 200 معلم وطالب، وطالت أكثر من 42 ألف موقع مدني.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: "تم تضرر 42914 منشأة مدنية جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد".

كما تضررت 120 مدرسة ومقتل 206 من المعلمين والطلاب منذ بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

من جهتها أعلنت وزارة الثقافة الإيرانية عن أضرار جسيمة لحقت بما لا يقل عن 56 متحفًا ومبنى تاريخيًا وموقعًا ثقافيًا في مختلف محافظات البلاد، مما ألحق بها أضرارًا هيكلية وجسيمة.

ولفتت الوزارة إلى أن محافظة طهران تحل في صدارة هذه القائمة حيث تضرر فيها 19 معلمًا، كما تضرر 12 مبنى بارزًا في محافظة كردستان.

و بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير، قصف أهداف في إيران، بما فيها طهران، وسط تقارير عن دمار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
 

أرشيفية

أرشيفية

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

