معهد الاستدامة: تخريج 3 دفعات من الخبراء والمدققين المعتمدين دوليًا

أعلن معهد الاستدامة والبصمة الكربونية، برئاسة الدكتور مصطفى الشربيني، تخريج ثلاث دفعات مهنية متخصصة من الخبراء والمدققين المعتمدين دوليًا في مجالات الاستدامة والبصمة الكربونية والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك بعد اجتيازهم برامج تدريبية واختبارات علمية وعملية أُعدت وفق أحدث المعايير الدولية، في خطوة تعكس تنامي الدور المصري في بناء الكفاءات المؤهلة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال الدكتور مصطفى الشربيني إن العالم يشهد تحولًا متسارعًا نحو تطبيق مفاهيم الاستدامة والحياد الكربوني، ما يجعل بناء القدرات البشرية وتأهيل الكفاءات المتخصصة أحد أهم متطلبات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل على إعداد خبراء يمتلكون القدرة على التطبيق العملي للمعايير الدولية، وليس الاكتفاء بالجوانب النظرية فقط.

وأوضح أن الدفعات الجديدة شملت خريجي برنامج تدريب المدربين في البصمة الكربونية (TOT)، وبرنامج مدقق الاستدامة المستقل، وبرنامج مدقق انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG Verifier)، وذلك بالتعاون مع المكتب الاستشاري العلمي، وبمشاركة مركز تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية بجامعة المنصورة في برنامج تدريب المدربين.

وأضاف أن البرامج التدريبية استهدفت إعداد منظومة مهنية متكاملة من الخبراء القادرين على تنفيذ أعمال المحاسبة الكربونية والتحقق والمصادقة وإعداد تقارير الاستدامة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في دعم المؤسسات الحكومية والخاصة في الوفاء بالتزاماتها البيئية والمناخية.

وأشار إلى أن المعهد يتبنى فلسفة علمية متقدمة في إعداد المدققين، تقوم على أن المدقق الحقيقي يجب أن يكون قادرًا على إعادة احتساب الانبعاثات وتحليلها والتحقق من دقتها، موضحًا أن البرامج التدريبية تضمنت دراسة متعمقة لإرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GHG Protocol)، باعتبارهما من أهم المراجع العلمية العالمية في هذا المجال.

وتلقى المشاركون تدريبًا عمليًا على حساب انبعاثات النطاق الأول والثاني والثالث، وتحليل عوامل الانبعاث، وإعادة الحساب، واكتشاف الأخطاء، وتقييم عدم اليقين، وإعداد الأدلة الفنية اللازمة لعمليات التحقق والمصادقة، بما يؤهلهم للقيام بأدوار المحاسب الكربوني والمدقق والمحقق وفقًا للمعايير المهنية الدولية.

وفيما يتعلق ببرنامج تدريب المدربين في البصمة الكربونية، أوضح الشربيني أن البرنامج تناول موضوعات متقدمة شملت تغير المناخ، والمعايير الدولية للمحاسبة الكربونية، وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري، ومعايير ISO 14064 وISO 14067 وISO 14068 وISO 14069، وتقييم دورة الحياة، وأدوات حساب البصمة الكربونية، وآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وأسواق وأرصدة الكربون، إلى جانب مهارات التدريب، واختتم بامتحان نهائي لقياس الكفاءة العلمية والعملية للمتدربين.

وأضاف أن برنامج مدقق الاستدامة المستقل ركز على دراسة أهداف التنمية المستدامة، ومعايير ESG وESRS وGRI، ومتطلبات IFRS S1 وIFRS S2، ومعيار ISO/IEC 17029، والبصمة الكربونية للمنتجات، وإعداد تقارير الاستدامة، بالإضافة إلى معايير التأكيد الدولية ISAE 3000 وISAE 3410 وISSA 5000، مدعومة بتطبيقات عملية ودراسات حالة واختبارات تقييمية.

كما تضمن برنامج مدقق انبعاثات غازات الاحتباس الحراري دراسة معايير ISO 14064 وISAE 3410 ومنهجيات IPCC وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن التدريب على الحدود التنظيمية والتشغيلية، وحسابات الطاقة والصناعة والزراعة والمخلفات، وتقنيات أخذ العينات وجمع الأدلة وإعادة الحساب وتحليل الأخطاء، من خلال محاكاة متكاملة لعمليات التحقق الفعلية.

وأشار رئيس معهد الاستدامة والبصمة الكربونية إلى أن المعهد اختتم مؤخرًا مشاركته في الدورة الرابعة والستين للاجتماعات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB64) بمدينة بون الألمانية، حيث استعرض تجربة المعهد في بناء القدرات وتأهيل الكفاءات المهنية وفق المعايير الدولية، مؤكدًا أن بناء الإنسان يمثل الأساس الحقيقي لنجاح التحول الأخضر وتنفيذ السياسات المناخية.

وأوضح أن مشاركة المعهد في المؤتمر عكست المكانة المتنامية لمصر والعالم العربي في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، وأسهمت في تعزيز التعاون مع الخبراء والمؤسسات الدولية المشاركة في واحدة من أهم المنصات العالمية المعنية بقضايا المناخ.

ولفت إلى أنه فوض المهندسة الدكتورة منال متولي، عضو الهيئة العلمية بالمعهد وسفيرة المناخ، لتمثيل المعهد خلال أعمال المؤتمر، حيث أدارت ثلاث جلسات علمية متخصصة تناولت موضوعات الاستدامة وبناء القدرات والعمل المناخي، في مشاركة عكست الكفاءة المصرية وقدرتها على الحضور الفاعل في المحافل الدولية.

وكشف الشربيني عن انطلاق برنامج "Greenhouse Gas Lead Verifier" اعتبارًا من 16 يونيو الجاري بمشاركة 24 متدربًا من شركات مياه القاهرة، بهدف إعداد كوادر متخصصة في تطبيق منظومات قياس وإدارة الانبعاثات الكربونية داخل شركات المياه المصرية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير نظم القياس والإبلاغ والتحقق وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يواصل دوره كهيئة متخصصة في التحقق والمصادقة على البصمة الكربونية للشركات والمنتجات ومشروعات خفض الانبعاثات، ويقدم خدماته لقطاعات البترول والطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والخدمات ومشروعات خفض الانبعاثات، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

واختتم الشربيني تصريحاته بالتأكيد أن تخريج الدفعات الثلاث الجديدة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ SB64، والاستعداد لإطلاق برنامج Lead Verifier، تمثل جميعها خطوات متكاملة نحو بناء قاعدة عربية ومصرية من الخبراء القادرين على قيادة التحول الأخضر، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخبرة في مجالات الاستدامة والبصمة الكربونية والعمل المناخي.