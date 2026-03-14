مسئول في البيت الأبيض يدعو إلى إعلان النصر والانسحاب من الحرب مع إيران

دعا مستشار البيت الأبيض لشئون العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، ديفيد ساكس، الولايات المتحدة إلى إعلان النصر والانسحاب من الحرب مع إيران، معتبرًا أن الوقت مناسب للبحث عن مخرج من التصعيد العسكري.

وقال ساكس، خلال مشاركته في أحد البودكاستات، إن بلاده أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية"، مضيفًا أن هذه المرحلة قد تكون مناسبة لإعلان النصر وإنهاء العمليات.



وأشار إلى ضرورة التفكير في سبل التهدئة إذا لم يسفر التصعيد عن نتائج إيجابية، موضحًا أن ذلك قد يتطلب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو تسوية تفاوضية مع طهران.



وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن بعض مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحثونه على إعداد خطة لإنهاء الحرب، بما يسمح بإظهار أن الجيش الأمريكي حقق معظم أهدافه.



وحسب المصادر، فإنه رغم استمرار دعم شريحة من القاعدة المحافظة لترامب للعملية العسكرية، فإن بعض مستشاريه أعربوا عن قلقهم من أن إطالة أمد الحرب قد يؤدي إلى تآكل هذا الدعم.



وأُطلع ترامب على نتائج استطلاعات رأي تشير إلى معارضة شريحة من الأمريكيين لاستمرار الحرب، رغم تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "الغالبية العظمى من الأمريكيين تؤيد إنهاء التهديد الذي يمثله النظام الإيراني".