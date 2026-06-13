التصريح بدفن شاب توفي فى حادث ميكروباص مع دراجة نارية بطوخ

قررت نيابة مركز طوخ فى محافظة القليوبية ، التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم ميكروباص مع دراجة نارية .

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف الحادث وملابساته وسؤال شهود العيان واهلية المتوفى ، كما طلبت النيابة الاستعلام عن حالة مصاب آخر فى الحادث وانتداب المهندس الفنى لفحص المركبتين.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية كان يستقلها شابان على طريق “طوخ – شبين القناطر”.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

وكشفت المعاينة الأولية ، أن الحادث أسفر عن وفاة أحد مستقلي الدراجة النارية، ويدعى أحمد ج.ع، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث، فيما أصيب الشاب الآخر بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصاب لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الحادث وبيان أسبابه.