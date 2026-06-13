إعلام إسرائيلي: اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران يتضمن وقف إطلاق النار في لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن بندًا خاصًا بوقف إطلاق النار في لبنان، ضمن مساعٍ لاحتواء التوترات الإقليمية، وذلك وفقا لنيأ عاجل عبر فضائية القاهرة الاخبارية.

وأضافت التقارير ، أن إسرائيل قد تتجه إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، في حال تعرض بلدات شمال البلاد لهجمات من جانب حزب الله، معتبرة أن مثل هذه الخطوة ستكون اختبارًا لطبيعة الموقف والرد الإيراني.

استهداف الضاحية الجنوبية

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن تل أبيب سترد على أي هجوم إيراني محتمل قد يأتي ردًا على استهداف الضاحية الجنوبية، في ظل استمرار حالة التأهب والتوتر على مختلف الجبهات.